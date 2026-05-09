Upaljeni alarmi za dio zemlje: 'Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena'

Nakon djelomice sunčanog početka nedjelje, uslijedit će naoblačenje. Popodne u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskova s grmljavinom, a krajem dana mjestimice i na Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12 °C, na Jadranu od 13 do 17 °C, a najviša većinom između 21 i 26 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog grmljavinskog nevremena za nedjelju su izdana žuta upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", istaknuo je DHMZ. Osim toga, alarmi su zbog vjetra na snazi za sjevernu i srednju Dalmaciju.

U unutrašnjosti će u prva dva dana idućeg tjedna biti pretežno oblačno povremeno i mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, dok će u srijedu biti barem djelomice sunčano i uglavnom suho. U ponedjeljak će puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar, a u utorak će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni te ponegdje biti i jak. Jutro će biti najsvježije u srijedu, dok će danju najtoplije biti u ponedjeljak.

Na Jadranu će biti promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak i utorak će osobito na sjevernom dijelu ponegdje biti i obilnije oborine. U ponedjeljak će puhati jako, lokalno i olujno jugo, u utorak će okrenuti mjestimice na jaku buru i sjeverozapadnjak, a tijekom srijede će opet zapuhati jugo. Temperatura zraka bit će u postupnom padu, navodi DHMZ.

Foto: DHMZ