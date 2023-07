Ispovijest napadnute vlasnice kafića: 'Jako me boli. Bojim se za svoj život i za svoje radnice'

Načelnik Općine Severin Žarko Žgela uhićen je, zajedno s još dvije osobe, zbog sukoba u ugostiteljskom objektu i na parkiralištu koji se dogodio u nedjelju oko 23.00 sata u Severinu. On je napao vlasnicu kafića, a policija je ranije danas otkrila detalje događaja. Sada se oglasila i vlasnica Iva Milka Kramarić.

"U šoku sam, bojim se za svoj život i za svoje radnice. Jako me boli, boli me rame, boli me sve do iza uha i oko me peče jako", rekla je za RTL Danas te opisala što joj je u nedjelju rekla uznemirena radnica koja ju je nazvala nedugo prije zatvaranja. "Da ju je primio načelnik za ruku, da joj je zavrnuo ruku, ona je mene u suzama nazvala. Nisam ju ni previše pitala, sjela sam u auto i došla sam tu", opisala je.

Načelnik je fizički nasrnuo na jednog mladića kojemu je vlasnica kafića htjela pomoći te je potom i sama nastradala. Na načelnikovo pitanje zna li tko je on i da je to njegovo selo, odgovorila mu je da bi trebao biti uzor.

"Primio me za vrat, odgurnula sam ga od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati", kazala je. Ženi su nakon incidenta utvrđene lakše tjelesne ozljede.

"U događaju je, uz trojicu počinitelja, sudjelovalo još pet osoba od kojih je troje zadobilo lake tjelesne ozljede. Ozlijeđena je 28-godišnja vlasnica te 36-godišnji i 31-godišnji gosti ugostiteljskog objekta", navela je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Do sukoba je, kako je istaknula policija, došlo jer su muškarci bili revoltirani što ih djelatnica ne želi uslužiti pićem. "58-godišnjak i 27-godišnjak su u ugostiteljskom objektu vrijeđali vlasnicu revoltirani što ih djelatnica ne želi uslužiti pićem. Potom su na parkiralištu 27-godišnjak i 24-godišnjak verbalno i tjelesno napali više osoba koje su stale u obranu vlasnice, a u međuvremenu je 58-godišnjak verbalno i tjelesno napao 28-godišnju vlasnicu", navodi policija.

