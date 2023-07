VIDEO Načelnik općine izudarao vlasnicu kafića: Šamarao ju je, a zatim je mlatio šakama

Vlasnica kafića iz Severina za nekoliko medija ispričala je kako ju je prije nekoliko dana napao načelnik općine Žarko Žgela. Kasno navečer u svoj kafić došla je na poziv zaposlenice koja je kroz plač rekla da više ne želi raditi jer je dva gosta maltretiraju, a jedan od njih je Žgela. Djelatnica im je navodno odbila poslužiti još pića jer su ih već imali, a i bližio se kraj smjene.

Na parkiralištu je počela tučnjava nekoliko gostiju, a načelnik je nju, kako tvrdi, primio za vrat. Odgurnula ga je, a on joj je navodno rekao: "Jeb.. ti mater, znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!" Odgovorila sam mu da me nije briga tko je on i tada me krenuo šamarati, dok je uokolo trajala tuča. Udario me je više puta, što šakom, što dlanom po licu. I to više puta. Sve to se lijepo vidi na snimkama s nadzornih kamera mog kafića koje su već predane policiji", ispričala je za Bjelovar LIVE.

Policija kaže da su 9. srpnja 2023. godine postupali u Severinu. "Kriminalističkim istraživanjem za sada su utvrđeni identiteti nekoliko počinitelja narušavanja javnog reda i mira, dok se i dalje provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi sudionici navedenog događaja. Po završetku kriminalističkog istraživanja i zaprimanja bolničkih prijava i kvalifikacija povreda slijedi odgovarajuće pismeno izvješće nadležnom sudu", odgovorili su iz policije.

Na snimci koju su objavila 24sata vidi se muškarac za kojeg vlasnica tvrdi da je Žgela, koji prilazi ženi i nekoliko je puta ošamari. Potom ga neki od gostiju pokušavaju smiriti. Žena se udalji, a muškarac se, teturajući, vraća prema njoj. Zatim je udari još nekoliko puta. Žgela je za 24sata rekao da su sve to izmišljotine. Nakon incidenta zatražio je istupnicu iz HDZ-a, a šef županijskog ogranka rekao je da osuđuju nasilje te da očekuju brzo utvrđivanje činjenica.

