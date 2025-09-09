Iskoristi 30% bonusa na uplatu putem kartice - samo na Vegas.hr!

Od 9. rujna u 12:00 sati do 12. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 30% bonusa na svoj iznos uplate.

Kako do bonusa?

Jednostavno:

Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.

Uplati najmanje 5 € putem kartice.

Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.

Svaki korisnik može aktivirati kampanju jednom u navedenom periodu i ostvariti 30% bonusa samo jednom.

Što trebaš znati?

Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.

Bonus iznosi 30% uplate, a maksimalno 20 €.

Bonus je potrebno okrenuti 20 puta prije moguće isplate.

Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.

Od trenutka aktiviranja, bonus vrijedi 24 sata.

Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta ili prekida promocije u bilo kojem trenutku.

Ne propusti priliku, uplati putem kartice i uživaj u dodatnih 30% bonusa!

Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.

*Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.

*Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.