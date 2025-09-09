Iskoristi 30% bonusa na uplatu putem kartice - samo na Vegas.hr!

Naši Portali
09.09.2025.
u 15:52

Vegas.hr donosi novu priliku za još više igre i zabave!

Od 9. rujna u 12:00 sati do 12. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 30% bonusa na svoj iznos uplate.

Kako do bonusa?
Jednostavno:

  • Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.
  • Uplati najmanje 5 € putem kartice.
  • Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.

Svaki korisnik može aktivirati kampanju jednom u navedenom periodu i ostvariti 30% bonusa samo jednom.

Što trebaš znati?

  • Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.
  • Bonus iznosi 30% uplate, a maksimalno 20 €.
  • Bonus je potrebno okrenuti 20 puta prije moguće isplate.
  • Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.
  • Od trenutka aktiviranja, bonus vrijedi 24 sata.
  • Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta ili prekida promocije u bilo kojem trenutku.

Ne propusti priliku, uplati putem kartice i uživaj u dodatnih 30% bonusa!

Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.

*Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.
*Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.

Ključne riječi
Vegas.hr

