Iskoristi 30% bonusa na uplatu putem kartice - samo na Vegas.hr!

Od 9. rujna u 12:00 sati do 12. rujna u 23:59 svi korisnici koji uplate putem bankovnih kartica ostvaruju pravo na 30% bonusa na svoj iznos uplate.
Kako do bonusa?
Jednostavno:
- Aktiviraj kampanju u korisničkom izborniku pod sekcijom “Pregled bonusa”.
- Uplati najmanje 5 € putem kartice.
- Bonus se automatski dodjeljuje na tvoj račun.
Svaki korisnik može aktivirati kampanju jednom u navedenom periodu i ostvariti 30% bonusa samo jednom.
Što trebaš znati?
- Račun mora biti verificiran kako bi imao pravo na bonus.
- Bonus iznosi 30% uplate, a maksimalno 20 €.
- Bonus je potrebno okrenuti 20 puta prije moguće isplate.
- Dobitci ostvareni bonusom dostupni su tek nakon što se bonus odigra 20x.
- Od trenutka aktiviranja, bonus vrijedi 24 sata.
- Vegas.hr zadržava pravo izmjene uvjeta ili prekida promocije u bilo kojem trenutku.
Ne propusti priliku, uplati putem kartice i uživaj u dodatnih 30% bonusa!
Vegas.hr - jer svaki ulog zaslužuje više.
*Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.
*Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.
