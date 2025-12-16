Europa se sve više naoružava - i Luksemburg s vojskom do tek 900 vojnika naručuje moćni protuzračni sustav

Luksemburška vojska broji tek 900 vojnika, nema nikakvu protuzračnu obranu poput MANPADS-a ili protuzračnih topova, no aktualna situacija ponukala je i ovu malu europsku zemlju da se odluči na, za njih, veliki korak u opremanju vojske. Namjeravaju kupiti europski protuzračni sustav SAMP/T NG francusko-talijanskog konzorcija Eurosam, koji okuplja MBDA i Thales. Ta namjera je već deklarirana na razini Ministarstva obrane, a više faktora idu u prilog ovom sustavu protuzračne obrane.



Lokalna publikacija La Lettre piše o ovoj namjeri. Trenutno je šef Ministarstva obrane zemlje, Yuriko Besquez, već javno potvrdio interes za ovaj sustav protuzračne obrane, napominjući da će prijedlog biti podnesen vladi na odobrenje. Također se napominje da je nabava SAMP/T NG usko povezana s programom zajmova SAFE Europske unije, koji predviđa promicanje zajedničke nabave.