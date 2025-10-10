Internet se smije karti Hrvatske na kojoj je 'zauzela' sve obale Europe: 'Morate ostaviti otvor od 10 kvadrata za Bosnu'

Na popularnoj Facebook stranici Terrible Maps osvanuo je humoristični prikaz Europe pod nazivom "The Holy Hydrophilic Empire of Croatia" (Sveto hidrofilno carstvo Hrvatske). Karta zamišlja Hrvatsku koja se "proširila" duž svih europskih obala, od Portugala do Norveške i Turske. Na objavu je reagiralo više od 9.000 ljudi, a u komentarima se razvila prava rasprava preplavljena šalama i duhovitim primjedbama. Jedan korisnik je napisao: "Ah, to se napokon dogodilo. Moja je zemlja počašćena na Terrible Mapsu. I da, ovo je naša tajna nada", dok je drugi dodao: "Je li to naša misija?". Bilo je i komentara s druge strane svijeta: "Hrvatska i Čile – bratstvo obalnih država", a jedan korisnik je dodao: "Više nema obale za vas! Hrvatska ih je sve zauzela!".

Neki su se našalili na račun stvarnih teritorijalnih granica, primjerice: "Morate ostaviti otvor od 10 kvadratnih metara za Bosnu" i "Ali Neum će zauvijek biti Bosna i Hercegovina", aludirajući na jedini bosanskohercegovački izlaz na more. Nije izostao ni humor vezan uz geografske nesuglasice i nacionalne stereotipe: "Zašto Balaton nije obojen crveno? Pa to je more (barem prema nekim Mađarima)".

Uz ove lokalne dosjetke, neki komentatori su otišli i korak dalje, šaljivo najavljujući globalne ambicije Hrvatske: "Naša misija nije kontrolirati sve europske obale. Mi ćemo kontrolirati obale cijelog svijeta". Drugi su kombinirali humor i religiozni ton: "I na osmi dan Bog je rekao: ‘Neka bude Hrvatska’". "‘Sveti hidrofilski imperij Hrvatske’ – genijalno! Sad čekam nastavak: ‘Hrvatska protiv Nizozemske’!", komentirao je jedan korisnik, a drugi je primijetio: "Naše Ministarstvo turizma u tom slučaju bi moralo imati svoju paravojsku".

Iako je riječ o šaljivoj karti, mnogi su se podsjetili koliko je hrvatska obala posebna. Naime, obala Hrvatske na Jadranu duga je čak 1.880 kilometara, što čini najveći dio istočne jadranske obale, a s brojnim otocima, uvalama i zaljevima, Hrvatska je među tri najrazvedenije obale Europe.