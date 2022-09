Influencer snimio trenutak kada je poplava odnijela njegovu jurilicu: 'Doslovno je izašao kroz garažu'

Uragan Ian koji je snagom četvrte kategorije jučer stigao na obalu Floride uništio je brojne kuće i ulice, a izuzeti nisu bili ni najbogatiji.

Naime, influcer na Instagramu Ernie objavio užasavajuće snimke iz svog dvorišta - velike količine kiše poplavile su njegovu garažu i doslovce 'iznijele' njegovu skupocjenu jurilicu McLaren P1 vrijednu preko milijun eura iz garaže na cestu koja zbog uragana liči na ubrzanu rijeku.

Foto: Instagram

Ranije su vlasti na Floridi upozorile kako bi se broj žrtava mogao brojati u stotinama s obzirom na kataklizmičke prizore koji su snimljeni na američkom poluotoku.

Inače, influencer je poznat po svojoj kolekciji skupocjenih automobila koje regularno pokazuje na svom profilu. Dovoljno ironično, dan prije dolaska uragana objavio je fotografiju tog istog McLarena te napisao da je to ''njegov automobil na kojeg se oslanja u uraganu''.

Foto: Instagram

Brojni korisnici i nakon objavljenih fotografija poplavljenog automobila komentirali su njegove riječi.

''A da, kako ti je to ispalo?'', ''To je sada uraganov automobil'', pisali su mu korisnici, no izrazili mu podršku nakon objavljenih fotografija uništenog automobila.