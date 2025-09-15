Naši Portali
'NIJE PREDSTAVLJAO PRIJETNJU'

Incident u središtu Varšave: Sigurnosne službe srušile dron iznad vladinih zgrada, uhićena dvojica Bjelorusa

15.09.2025.
u 21:08

"Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana", dodao je premijer te naglasio da "policija provodi istragu."

Sigurnosne službe u Varšavi srušile su dron koji je letio iznad područja gdje se nalaze vladine zgrade, a pritom su uhićena dvojica državljana Bjelorusije, objavio je poljski premijer Donald Tusk.

„Maloprije je Vladina sigurnosna služba neutralizirala dron koji je letio iznad vladine zgrade u Ulici Parkowa i iznad Belweder palače“, poručio je Tusk na platformi X. Belweder, inače jedna od rezidencija poljskog predsjednika, našao se na meti drona. „Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana“, dodao je premijer te naglasio da „policija provodi istragu“.

Glasnogovornik Službe za zaštitu države (SOP) Bogusław Piórkowski rekao je za Polsat News da su službenici tijekom patroliranja primijetili dron i uhvatili dvojicu muškaraca koji su njime upravljali. – Muškarci su uhvaćeni na djelu i predani policiji. Uređaj nije predstavljao prijetnju objektima, istaknuo je Piórkowski.

Incident je potvrdila i glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i administracije Karolina Gałecka, koja je za Interiu rekla da su dvije osobe privedene, a policija vodi daljnju istragu.

Podsjetimo, prošli tjedan poljske vlasti potvrdile su da je dron ušao u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije i srušio se u pograničnom području. Nakon toga Poljska je pojačala nadzor granice i podignula razinu pripravnosti sigurnosnih službi. Novi slučaj, ovoga puta u samom središtu Varšave, dodatno naglašava ozbiljnost sigurnosnih izazova s kojima se zemlja suočava.
JA
Jasamlutalica
22:05 15.09.2025.

koliko se može pročitati u "zapadnoj" štampi to je bio mali kamera dron težine <900 grama za koji ne treba posebna dozvola. Takve danas turisti masovno nose da bi pravili tiktok priloge. Ništa ne piše jesu li ga patriotom ili sovjetskim S200 ili možda "Strelom" srušili.

Avatar Striborski
Striborski
22:06 15.09.2025.

Ha, ha, ha .... koji igrokazi! 😂

ĐA
Đorđo Armanić
22:02 15.09.2025.

Dajte više.....🥱

