Razbio autobus pa napao vozača: Di ti je karta?, Vozač: Nikome to ne bih poželio

Nevjerojatan incident dogodio se jutros oko 6.30 sati u Sv. Kaji u Solinu gdje je nepoznati muškarac iz čista mira istrgnuo brisač i demolirao autobus splitskog Prometa.

Riječ je o liniji broj 37 koja je u 6 sati imala polazak iz Trogira, piše Slobodna Dalmacija.

Prema riječima očevidaca, muškarac je pokušao zaustaviti nekoliko automobila koji su ga zaobišli pa je prepriječio put autobusu. Prvo mu je razbio vjetrobransko staklo, a potom se prebacio na bočna. U trenutku napada u autobusu su se nalazili putnici, a vozač je odmah nazvao policiju.

– Kad je vidio autobus, prepriječio mi je put, nije mi dao da prođem. Čim sam se zaustavio, počeo je nogama tući po šoferšajbi, a kada je vidio da mu to ne uspijeva, iščupao je brisač i njime dalje nastavio udarati. Čim je prvi put nogom udario u staklo, pozvao sam policiju. S obzirom da je uspio nekako razbiti prozor od prednjih vrata, nekako je rukama uspio otvoriti vrata i ući u autobus. Sjeo je na vozačevo mjesto i htio voziti autobus – čak me pitao imam li pokaznu! Nekako sam ga uspio odvući i udaljiti iz autobusa, gdje se još motao do dolaska policije. Prema meni, moram priznati, nije bio agresivan, mada sam se, naravno, prepao i ja i putnici – rekao je vozač Prometa.

Iako je pokušao pobjeći, brzo je uhićen, a policija ga je odvezla na psihijatriju u KBC Split gdje je, prema preporuci liječnika, zadržan.

Društvenim mrežama kruži i druga snimka pomahnitalog mladića koji se nakon incidenta raspravlja s vozačem.

– Sad mi to govoriš, sad sam ti prijatelj?! Di ti je karta, brzo vozi! Ajte šinjorina vi vozite bus, ovi šoferi su egoistični – galami napadač te pokušava ručno zatvoriti vrata autobusa.

Autobus je vozio Hrvoje Uvodić koji je još pod stresom.

– Ja sam vozač koje se to jutros nažalost dogodilo. To ne bi poželio nikome. Nadam se da će se neke stvari pomaknut s mrtve točke po pitanju zaštite nas vozača. Ne bih nikome poželio tako neugodan osjećaj. Sutra bi trebao ponovno sjest za volan, a ne znam kako to učiniti. Nadam se da će institucije nešto poduzeti – rekao je on za Dalmaciju Danas.