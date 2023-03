Incident u riječkom autobusu: Vozač napao putnice jer su htjele platiti kartu novčanicom od 10 eura

U riječkom gradskom autobusu prošle je nedjelje došlo do manjeg incidenta, i to kada je vozač izbacio dvije putnice jer su karte u iznosu od 3,10, pokušale platiti novčanicom od 10 eura. Cijelu scenu ispričala je Zvijezdana Hirschsteiner za Novi list, jedna od putnica koja je bila žrtva vozačevog bijesa.

Cijela priča počela je nakon što su se prijateljice zaputile do Trsata pješice. U poslijepodnevnim satima vratile su se do centra pa odlučile autobusom broj 7 vratiti se do Marinića.

- Ušle smo u autobus na stanici kod nekadašnje Slavice, u centru grada. Uredno smo htjele kupiti dvije karte koje stoje tri eura i deset centi. Vozač nas je pitao imamo li sitnog novca, ali nismo imale dovoljno kovanica, već smo mu htjele dati novčanicu od deset eura i kovanicu od deset centi, kako bi i njemu bilo lakše vratiti nam sedam eura. Nismo ni slutile kakvu će to reakciju izazvati - započela je priču putnica koja inače živi u Njemačkoj, no ima stan u Rijeci. Vozač je ipak odbio primiti 10 eura, dodaje putnica, a odmah nakon počeo je i galamiti.

- Počeo je vikati na nas da nije on kiosk, nego vozač i štošta drugo. Nije nam htio prodati karte, već je na prvoj idućoj stanici, kod Riječkog nebodera, počeo vikati na nas da izađemo iz autobusa. Vikao je »Van!, Van!«, na što sam se, iskreno govoreći, prepala i rekla prijateljici da izađemo, jer je vozač izgledao i zvučao vrlo agresivno. To smo i učinile, izašle smo i ostale čekati iduću »sedmicu«. Vozač u tom autobusu bez ikakvih je prigovora prihvatio naših deset eura i deset centi, uredno nam vratio sedam eura i stigle smo na odredište, bez ikakvih neugodnosti - dodala je.

- Do sad nikad nisam doživjela ama baš nikakve neugodnosti ni probleme koristeći usluge Autotroleja, pa me ponašanje ovog vozača izrazito neugodno iznenadilo, a i prestrašilo. Nije bilo nikakvog razloga ni povoda da tako viče na nas, pred ostalim putnicima. Nismo htjele platiti novčanicom od sto eura, nego od deset, još smo pritom dale i deset centi da njemu bude jednostavnije vratiti nam ostatak novca, tako da zaista ne razumijem što je izazvalo takvu reakciju vozača - dodala je. S cijelim slučajem upoznata je i Uprava Autotroleja koja se ispričala putnici, dok će nadležne službe u tvrtki ispitati sve okolnosti ovog događaja.

- Opisano ponašanje vozača je krajnje neprimjereno, te nema opravdanja, ali, nažalost, uvijek postoje pojedinci koji svojom nekulturom odskaču te stvaraju lošu sliku o svim našim vozačima i društvu u cjelini. S pritužbom je upoznata Služba prometa, koja će detaljno ispitati cijeli slučaj te postupiti sukladno našim internim aktima koje primjenjujemo u ovakvim i sličnim slučajevima. Ovim putem se još jednom ispričavamo gospođi Hirschsteiner, kao i njezinoj prijateljici te se nadamo da će prilikom iduće posjete našem gradu ponovo koristiti javni gradski prijevoz kao što su činile i do sada, naravno, bez ovakvih ružnih scena - objasnili su.

