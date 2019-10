Incident u Bruxellesu: Hrvat prijetio da će se zapaliti jer je ljutit na Srbe?

Manji incident dogodio se danas ispred sjedišta Europske komisije u Bruxellesu, gdje je čovjek prijetio da će se zapaliti, a svjedoci navodno tvrde da je riječ o Hrvatu koji je govorio nešto o tome da je ljutit na Srbe, javlja novinar agencije AFP na svojem profilu na Twitteru.

Zgrada Berlaymont, sjedište Komisije, dobro je čuvana na samom ulazu, a nakon incidenta odmah su došli i policajci i vatrogasci. Na jednoj fotografiji s mjesta događaja vidi se čovjek kako sjedi uza zid, pokraj štake na koju se očito oslanja pri hodanju.

Nema službene potvrde da je riječ o hrvatskom državljaninu.

Incident se dogodio oko 11:50, a u bruxelleskoj policiji nisu nam željeli govoriti o nacionalnosti privedenog jer istraga još traje. Očekuje se, međutim, da će policija do kraja dana dati priopćenje o događaju.

Glasnogovornica Komisije Mina Andreeva rekla nam je da policija vodi istragu, da je situacija pod kontrolom, te da zahtjevi koje je čovjek imao 'nisu bili povezani s radom Komisije'. Iz te institucije također nema nikakve službene potvrde o nacionalnosti čovjeka ili o tome kakve je točno zahtjeve imao. Svjedoci govore da je pričao na francuskom jeziku i da je vonjao po benzinu.

Firefighters and police have just grabbed a man who was threatening to set himself on fire outside the European Commission. pic.twitter.com/HOZUv7BTf0