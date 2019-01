Incident pred Bijelom kućom: prosvjednik se bacio pred Trumpovu kolonu

Jedan je čovjek ozlijeđen u današnjem incidentu s kolonom vozila predsjednika SAD-a Donalda Trumpa ispred Bijele kuće.

Prosvjednik je skočio pred kolonu, a uniformirani dužnosnik tajne službe mu se suprotstavio, i tada ih je oboje udarilo jedno od vozila.

Prosvjednik je uhićen, javljaju mediji.

BREAKING: Pedestrian seems to have been hit by the presidential motorcade outside the White House. Ami's WH team went over to investigate but was stopped by Secret Service. (Stay tuned...) pic.twitter.com/KVkeqL4LCj