Inauguracija 15. veljače, ne zna se hoće li Milanović pozvati Vučića

Kako će izgledati sedma predsjednička inauguracija, odgovor na to pitanje prve obrise dobit će već idućeg tjedna. Međutim, već sada u Uredu novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića kažu da je sigurno da se od inauguracije petog hrvatskog predsjednika neće raditi ni pompa ni spektakl.

Pisanje pozivnica

Prva je ideja bila da se inauguracija održi 18. veljače, dan prije nego što Milanović stupa na dužnost, međutim, kako je riječ o utorku, sada se u Uredu razmišlja da se pomakne na vikend, vjerojatno na subotu 15. veljače kada je prije pet godina svoju imala i Kolinda Grabar-Kitarović.

Do kraja tjedna Ured će definirati i popis gostiju koje prema protokolu moraju pozvati na inauguraciju, a idući tjedan trebale bi se poslati i pozivnice što, u dogovoru s novoizabranim timom predsjednika, radi Ured predsjednice. Pozivnice se u pravilu šalju svim diplomatskim predstavništvima u Hrvatskoj koje potom javljaju tko će od predstavnika njihovih zemalja doista i doći na inauguraciju. Naravno, novoizabrani predsjednik neke zemlje može “preskočiti”, a trenutačno je najinteresantnije pitanje kani li pozivnicu poslati i srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U Uredu predsjednika kažu kako o toj temi zasad nisu razgovarali i da će to tek doći na dnevni red.

A ni izvori bliski Milanoviću po tom pitanju nisu složni. Neki su uvjereni da Milanović neće pozvati Vučića, drugi da bi nepozivanje bilo glupo jer Srbija je susjedna zemlja s kojom nismo u ratu.

– Ništa se ne mora, ali postoji nešto što se zove red. A red je da se pozovu predsjednici država zemalja EU, susjednih zemalja i svih drugih zemalja s kojima imamo intenzivnije bilateralne odnose – kaže Milada Privora, nekadašnja šefica protokola u Uredu predsjednika RH.

Dodaje i kako uz stranke državnike postoji i lista dužnosnika u Hrvatskoj koji bi po protokolu trebali biti pozvani na inauguraciju poput svih bivših predsjednika države, predsjednika Sabora, premijera, ministara, načelnika Glavnog stožera oružanih snaga, svi saborski zastupnici, predsjednici Ustavnog suda i Vrhovnog suda, guverner, potpredsjednici Sabora, gradonačelnik glavnog grada, drugi gradonačelnici. Poziva se i šef Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednici parlamentarnih stranaka, šefovi saborskih klubova, rektori hrvatskih sveučilišta, ravnatelj HRT-a, Hine, potom crkveni velikodostojnici...

Ništa bez redatelja

– Naravno, to je Milanovićeva inauguracija i on zove koga on želi zvati. U pravilu se zove i rodbina te prijatelji, ali se pozivaju i ugledni građani, pa i oni koje se drži zaslužnima u predizbornoj kampanji... – kaže Privora i dodaje kako je svaki predsjednik na inauguraciji uveo neke novine te kako i od Milanovića očekuje inovacije. Kaže i kako se takva ceremonija kao što je predsjednička inauguracija ne može napraviti bez redatelja.

– To je takva vrsta predstave da je bez redatelja to nemoguće izvesti kako treba – kaže Privora. No hoće li Ured predsjednika redatelja doista i angažirati u ovom trenutku također nije sigurno. Sigurno je da su sredstva za inauguraciju osigurana u proračunu Ureda predsjednice. Riječ je o 650 tisuća kuna kojima se moraju podmiriti svi troškovi smještaja i osiguranja stranih delegacija koje će doći na inauguraciju, kao i najam stolaca, razglasa, cateringa, izvođači... Inauguraciju u dogovoru s Milanovićevim timom priprema Ured predsjednice koji zadnjih dana prima i brojne čestitke novoizabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću. Do sada su mu čestitke stigle od svih predsjednika zemalja iz regije, potom predsjednika Mađarske, Slovačke, Njemačke, Rumunjske, Bugarske, Litve, Bjelorusije, Rusije. Čestitali su mu i kraljevi Jordana i Maroka, sultan Omana, predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća.

