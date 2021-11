Imunolog o prosvjedu: To je sramota za civilizaciju, inteligenciju. Ljudi, nemojte biti tako blesavi

Prof. dr. sc. Matko Marušić, profesor emeritus i dugogodišnji nastavnik imunologije i fiziologije na Medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu za N1 televiziju komentirao situaciju s koronavirusom. Komentirajući svoju poruku biskupima da kleknu i zamole hrvatski narod da se cijepi, Matko Marušić je rekao:

“Nisam veliki katolik jer sam veliki grešnik. Nisam poslao oštru nego očajničku poruku ljudima u koje vjerujem u smislu utjecaja na narod. Naša crkva je korisna u društvu i vjernicima i nevjernicima da šalje blage poruke, a kako je situacija ozbiljna i teška, smatrao sam da je dobro i da kao vjernik imam pravo pozvati naše svećenike da se obrate narodu, a to s kleknuti je bio simbol. Ako papa pere noge zatvorenicima, oni mogu kleknuti i zamoliti narod. Tužan sam zbog prosvjeda, zbog necijepljenja, zbog nesporazuma i mržnje i svakakvih riječi, situacija je ozbiljna. Smatram da Stožer radi odlično, ali moja profesorska i znanstvena dužnost je govoriti kad me pozovu. Zato sam poslao ozbiljnu poruku i ljudima i nadbiskupu.”

Prokomentirao je i prosvjede protiv Covid potvrda.

"To je složeno objašnjenje. Stožer radi s populacijom, bave se epidemijom koja ugrožava milijune ljudi, donose mjere za sve te ljude, a ljudi se razlikuju i po uvjerenjima i fizički i onda te mjere nikad ne mogu sve zadovoljiti. Nezadovoljni imaju svoje razloge, a oni koji donose mjere, imaju razloga da to trpe. Stvar je u edukaciji i pravilnom prenošenju informacija. Postoje poluintelektualci, ljudi koji misle da su obrazovani, a nisu dovoljno obrazovani. Poluintelektualci pročitaju jedan detalj od tisuću, ali taj detalj kvari sliku. Ne možeš reći da će se nešto ugraditi u ljudski genom, ne možeš to govoriti. Za sve postoji opasnost, i kad sjedneš u auto i kreneš autocestom. No, postoji potreba riješiti pitanje pandemije. Zato treba slušati Stožer, a ne mene, jer oni sjedinjuju informacije.

Ljudi, nemojte biti tako blesavi, neoprezni, nepristojni, Stožer prima preporuke iz cijelog svijeta i donose zajedničke odluke koje nikad nisu savršene za svakog, jer ujutro Beroš mora doći u svoj ured i donijeti odluke. A one su teške i moraju biti donesene i kad nisi sasvim siguran. Medicina je jako komplicirana, ljudsko tijelo je najkompliciranije što je Bog stvorio, jedna ljudska stanica je komplciiranija od rakete koja ide na Mars i sad oni hoće da svi budu zadovoljni i da epidemija nestane. Ljudi, ovo je rat. Moramo ga dobiti, dogodit će se strašne nesreće i nevolje. Ne razumijem što vi hoćete, tko se usudi reći da Stožer radi krivo?", kazao je Marušić.

Komentirao je i potez Gordana Lauca koji mu je prijatelj, što je više puta istaknuo, no također je istaknuno da se ne slaže s njegovim javnim iznošenjem neslaganja sa Stožerom.

"Ja sam za Lauca Albert Einstein. To što je on napravio to se ne smije raditi, plus nije u pravu. Svaki život je neizrecivo vrijedan. I onda dođe Lauc, koji je pametan, to je veleizdaja. Nema se što bolje reći, nema se što govoriti o Stožeru. Lauc ne zna epidemiologiju, slušajte Capaka. Prosvjed na Trgu je sramota za civilizaciju, inteligenciju, za Hrvatsku", kazao je.

