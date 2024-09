Imovinska kartica Josipa Škorića: On i supruga imaju šest nekretnina u Osijeku i pozamašnu ušteđevinu

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić u četvrtak je e-mailom poručio zaposlenicima da podnosi ostavku iz privatnih razloga, navodeći da odluka nije laka, ali da je najbolja za njegovu obitelj. Nije poznato tko će ga naslijediti, a danas ga je USKOK priveo u sklopu istrage o primanju mita za osječku obilaznicu, doznaje Večernji list neslužbeno.

Josip Škorić zaposlenik je Hrvatskih cesta od 2005. godine, a započeo je kao šef ispostave u Osijeku. Od 2008. do 2011. bio je član Uprave, iako to nije navedeno u Sudskom registru, piše Forbes. Na čelo tvrtke došao je u vrijeme Vlade Jadranke Kosor, a par mjeseci nakon što je Kukuriku koalicija formirala Vladu 2011. godine s pozicije je smijenjen, no ostao je na visokim pozicijama. Do 2017. bio je na čelu Sektora za održavanje i promet, a nakon toga se vratio u ulogu predsjednika Uprave i tamo ostao do nedavne ostavke.

Prema podacima iz imovinske kartice, Škorićeva neto plaća u Hrvatskim cestama iznosila je 4889,81 eura, dok njegova supruga za svoju poziciju u istoj tvrtki dobiva 2549,06 eura mjesečno. S tim primanjima njih dvoje je kupilo pet stanova, kuću i dvije njive u Osijeku, kao i automobil Smart for two, a pretpostavlja se da Škorić koristi službeni automobil. Imaju oko 128.000 eura ušteđevine i dionice manje vrijednosti u nekoliko kompanija, a vraćaju dva kredita ukupne vrijednosti 144.000 eura. Također se navodi da su dio nekretnina naslijedili, a dio kupili od ušteđevine.

Škorić je rođen u Osijeku 1964. godine, a ima prijavljeno i boravište u Zagrebu. Član je predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije. Premijer Andrej Plenković ranije danas izjavio je kako će, s obzirom na akciju USKOK-a, o njegovom članstvu odlučiti predsjedništvo po završetku istrage. Forbes navodi da su Hrvatske ceste u 2023. godini imale 440 zaposlenih s prosječnom plaćom 1936 eura. Prihodi tvrtke iznosili su 310,14 milijuna eura, a dobit 78.383 eura.

