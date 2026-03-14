Istinita priča o muškarcu koji je otkrio da nije biološki otac svoje djece

„Uvjerena sam da je danas, više nego ikad, važno slušati čovjeka, važno je da slušamo jedni druge, da slušamo život. Upravo život donosi najiskrenije, najzanimljivije, najbolnije, ali i najnevjerojatnije priče koje vrijedi ispričati, bilo kroz romane, bilo kroz novinarstvo“, rekla je spisateljica i urednica Fenix-magazina Marijana Dokoza u petak u Bad Homburgu, nedaleko od Frankfurta, na promociji svog novog romana „Provalija“.

„To je posebno važno za nas pisce i novinare, koji nosimo odgovornost prema ljudima kojima donosimo priče, ali i prema onima o kojima pišemo. Ako to zanemarimo, stvorit ćemo lažnu stvarnost“, rekla je Marijana Dokoza.

"Provalija", najnoviji roman Marijane Dokoza, objavljen je prije nekoliko dana, a u petak, 13. ožujka, predstavljen je po prvi put u Njemačkoj, u prostorijama hotela Homburger Hof u Bad Homburgu. Predstavljanje je organizirala izdavačka kuća Despot Infinitus.

Roman donosi potresnu, istinitu priču o muškarcu koji tek nakon više od deset godina braka otkriva da troje djece koje je volio i odgajao zapravo nisu njegova biološka. U središtu pripovijesti je Josip, koji otvara svoj život i progovara o događajima prije i poslije šokantnog otkrića. Kroz njegovu perspektivu roman istražuje teme obitelji, identiteta i emocionalnih granica koje život postavlja.

„Nemojte pomisliti da ovakvih priča nema, ima ih i to više nego mislimo. Samo nisu svi dovoljno hrabri da priznaju ono što je priznao Josip. On živi u Hrvatskoj, u njegovom selu svi znaju što se dogodilo, no usprkos porugljivim pogledima i ismijavanju, Josip je prihvatio situaciju i ostao otac svojoj djeci“, rekla je Marijana Dokoza.

Zvonimir Despot i Marijana Dokoza Foto: Željko Tutnjević

Osim same autorice, o romanu su na predstavljanju govorili nakladnik Zvonimir Despot i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Despot se prisjetio susreta s Josipom u Zagrebu te je, osvrćući se na čovjeka o kojem Marijana piše, istaknuo njegovu izvanrednu emocionalnu otpornost: „To je čovjek u kojem nema gorčine, bijesa i osude zbog onoga što mu se dogodilo. Štoviše, vjerujem da je i za njega i za djecu blagoslov što je takav, jer malo tko bi mogao podnijeti takvu istinu i pritom ostati priseban.“

Je li Josip doista ostao priseban? Prema uredniku Večernjeg lista Draženu Klariću, odgovor nije tako jednostavan. Odluka da otkrije svoju najdublju intimu, svoje osjećaje, priču koju je povjerio Marijani Dokoza, predstavlja psihološki put koji je morao proći.

„Mislim da će ova knjiga biti dobra i za njega, jer iako je prihvatio što mu se dogodilo i pokazao snagu oprosta te sposobnost čovjeka da pronađe smisao u onome što bi mnoge slomilo, takvo što nije lako. Trebao je nekoga tko će ga zaista poslušati, a Marijana ga je slušala,“ istaknuo je Klarić, dodajući kako roman svojim svakom rečenicom vabi čitatelja da nastavi dalje.

Time je Klarić dao naslutiti kako je Josip, koji je i sam rekao da želi svojoj djeci ovu knjigu ostaviti u naslijeđe, jer im riječima ne može i nema hrabrosti objasniti sve što se dogodilo, kroz priču zapravo pokušao razumjeti vlastite misli i osjećaje. Pritom je, uvjeren je Klarić, nastojao otkriti tko je i što osjeća i danas, nekoliko godina nakon što je doznao istinu.

„Mislim da je on oduvijek bio, čak i kada nije u potpunosti shvaćao što se događa, na rubu provalije. Zato je naslov romana izuzetno prikladan,“ istaknuo je Klarić.

S njime su se složili i neki posjetitelji promocije, koji su nakon službenog programa kroz razgovor istaknuli da vjeruju kako roman ne govori samo o tragičnom i šokantnom iskustvu, nego predstavlja i introspektivno putovanje kroz unutarnji svijet čovjeka koji traži smisao i mir u situaciji koja bi mnoge slomila.

Foto: Željko Tutnjević

Roman pruža čitatelju uvid u složenost emocija i psihološku dubinu muškarca koji je otkrio istinu koja ga ipak nije slomila.

„Sve što ste rekli pokazuje koliko je velika snaga oprosta, ali i koliko je važna potreba da nas netko stvarno posluša i razumije i koliko je važno da sami sebe čujemo“.

Ulomak iz romana čitala je Maja Mozara, predsjednica Hrvatske matice iseljenika, podružnice Dubrovnik, dok je novinarka Snježana Herek predstavila biografiju autorice. Na prvoj promociji romana su bili brojni Marijanini kolege novinari i suradnici.

Na prvoj promociji romana okupili su se brojni Marijanini kolege novinari i suradnici. Među gostima bila je i poznata kanadska glazbenica hrvatskog podrijetla, Daniella Pavičić, koja je u Bad Homburg stigla povodom 20. obljetnice dodjele Večernjakove Domovnice. Pavičić je tom prilikom došla podržati autoricu na premijernoj promociji njezinog novog romana, istaknuvši kako je događaj bio zanimljiv, a sama priča romana, posebice jer se temelji na istinitim događajima, iznimno intrigantna.