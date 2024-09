U današnjoj akciji USKOK-a uhićen Josip Škorić, donedavni predsjednik Uprave Hrvatskih cesta

Josip Škorić, donedavni predsjednik Uprave Hrvatskih cesta (HC), uhićen je jutros u sklopu istrage oko malverzacija u toj državnoj cestarskoj tvrtki. Škorić je iznenada podnio ostavku krajem kolovoza ove godine.

To je prilikom izjavio: "Kad negdje provedeš toliko godina onda svakako to nije laka odluka, no nikako nije ishitrena. Više puta sam proteklih godinu dana razgovarao na tu temu, a još u svibnju sam i službeno obavijestio ministra da namjeravam ići. Ponosan sam na sve projekte koje smo proveli u ime Vlade RH, a koji su unaprijedili život građanima, a neki od njih će ostati upisani u povijest. Tvrtka je posložena i stabilna. Pred Hrvatskim cestama su novi veliki projekti i vjerujem da je sad najbolje vrijeme za nove snage". Škorić je u HC-u radio od 2005., a predsjednik Uprave bio je od listopada 2017. godine.

Podsjećamo, uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK, objavilo je jutros Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

"Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka i Vukovara u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", navodi se u priopćenju.

O uhićenjima se oglasilo i Ministarstvo unutarnjih poslova. "Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Osijek) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Zagreba, Osijeka i Vukovara. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici predat će osumnjičene osobe pritvorskom nadzorniku, dok će kaznenu prijavu protiv njih podnijeti Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. "