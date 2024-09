Plenković otkrio detalje porezne reforme: 'Baš svi dobit će višu plaću'

Svjetska rejting agencija Fitch podigla je u petak rejting Hrvatske s 'BBB+' na 'A-', uz stabilne izglede, istaknuvši otpornost hrvatskog gospodarstva na vanjske šokove, smanjenje javnog duga i kontinuiranu integraciju u skupinu zemalja u jezgri eurozone. Ocjena 'A' signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani i da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego kod zemalja s višim rejtingom.

Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će rejting u dogledno vrijeme zadržati na 'A-'. Hrvatski rejting odražava "vjerodostojan" zakonski okvir oslonjen na članstvo u EU i eurozoni, uz fiskalnu disciplinu i spremnost na poštivanje fiskalnih propisa koji će podržati smanjenje javnog duga u iduće četiri godine. Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentira ovaj važan trenutak za Hrvatsko gospodarstvo na konferenciji za medije.

"Mogu iskazati zadovoljstvo još jednim povećanim kreditnim rejtingom za RH na rekordnu razinu koje je sinoć objavila agencija Fitch nakon prošlog pretka kada je isto učinio S&P, druga agencija od tri podigla je rejting Hrvatske na povijesnu razinu što je snažna poruka za Hrvatsko gospodarstvo" kazao je premijer.

"Kada gledam iz perspektive početka mandata, praktički u osam godina rastemo 16 postotnih bodova i time smo ispunili više od trećine političkih ciljeva za naredni mandat. Ove godine će nam BDP rasti za oko 8 milijardi eura" najavio je, dodajući kako Fitch Hrvatsku svrstava među "članice EU koje imaju slični rating, recimo Latvija, Poljska, Portugal, Španjolska, dok Italija, Grčka, Rumunjska i Mađarska imaju niži rejting".

Fitch je kao pozitivno ocijenio političku stabilnost u Hrvatskoj, naglasio je Plenković. "Ponovno smo u poziciji poslati odličnu poruku gospodarstvu i građanima - što Hrvatska ima bolju reputaciju, to su prije svega uvjeti za zaduženje i refinanciranje zaduženja države povoljniji, a ako je takva situacija s državom, ona se prelijeva na povoljnije kamatne stope u bankama i niže kamatne stope kod kreditiranja građana. Jedan efekt koji nas dovodi u situaciju da mi nakon četiri mjeseca mandata već smo ispunili predizborno obećanje da ćemo Hrvatsku dovesti na A razinu kreditnog rejtinga" zaključio je premijer.

POVEZANI ČLANCI:

Ministar Marko Primorac istaknuo je da se radi o stvarno lijepim vijestima za Hrvatsku koje "ocjenjuju sposobnost za uredno servisiranje dugova i kvalitetno upravljanje javnim financijama" kazavši da se radi o "velikoj potvrdi za Vladi" koja se borila s visokim razinama javnog duga koje su u četiri godine smanjili za 25 postotnih bodova BDP-a. "Naša predanost stabilnoj fiskalnoj politici polučila je značajne rezultate" smatra ministar, koji naglašava da investitori pri donošenju odluka o ulaganju gledaju na kreditni rejting države.

S obzirom na to da godinama zaostajemo za EU, ministar je istaknuo da ga posebno veseli rast životnog standarda građana, čemu su doprinijele i porezne reforme, a što prepoznaju agencije poput Fitcha. "Ako rasteretite one koji imaju malo, to jača životni standard građana i omogućuje rast potrošnje. Od 1. siječnja ove godine uspjeli smo pomoći upravo onima kojima su plaće toliko niske da nisu ni bili u poreznom sustavu" sumirao je Primorac.

"Usuglasili smo na razini Vlade osnovne elemente prijedloga Zakona koji će ići u javno savjetovanje. Strukturu reforme pripremalo je ministarstvo financija. U političkom smislu, u programu smo kazali da ćemo prebaciti naglasak s oporezivanja rada na oporezivanje imovine. S te strane ova porezna reforma ima ključno načelo pravednosti, ali i solidarnosti" dodao je premijer, podsjetivši na dosadašnje porezne reforme. "Naša ekonomija nastavila je rasti, kao i stopa zaposlenosti, procjenjujemo da izmjenama zakona možemo još smanjiti stope onih gornjih visina. Ideja je da za općine maksimalna stopa poreza na dohodak niža bude 20, za gradove 21, za velike gradove bude 22, za Zagreb 23. Kod više stope poreza na dohodak da za općine bude maksimalno 25-30, velike gradove 31, sjedišta županija 32 i grad Zagreb 33. Ovime ćemo utjecati na to da baš svi dobiju višu plaću" kazao je Plenković.

Podsjetio je da porez na nekretnine imamo već desetljećima, samo ga zovemo porez na kuće za odmor. "Prošle smo godine dotadašnji raspon podigli s 2,5 na 5. Sada ćemo predložiti da raspon bude od 0,6 do 8 posto. Naravno, bit će niz detaljnih kriterija, a ostavit ćemo mogućnost lokalnim jedinicama da procijene ako bi plaćanje poreza na nekretnine nekome predstavljalo problem, da ne može platiti, donosit će se odluke o individualnom neplaćenju. Temeljno pitanje zašto ovo radimo je cijena kvadrata nekretnina i cijena najma. Ovime se bavimo kako bismo pomogli mladim ljudima da lakše dođu do priuštivnog stanovanja" poručio je. Mjerama žele potaknuti da se "u razumnom roku" osjeti smanjenje cijena temeljnim ekonomskim načelima, dodao je.

Na uhićenje bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, kaže, nema komentara. Nije ništa znao o primanju mita, a za vijest je saznao iz medija. Navodi da Škoriću nije sugerirao da da otkaz, a nadležna stranačka tijela odlučit će o njegovoj sudbini u HDZ-u, što će ići "po redovitoj proceduri" rekao je premijer.

GALERIJA Premijer posjetio Kijev