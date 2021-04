Imamo dokumente: 'HDZ-ov župan je 90-ih do nesvijesti premlatio dvojicu hrvatskih vojnika'

Nakon optužbi članova Akcije mladih protiv zadarskog župana Božidara Longina da je kao vojni policajac premlaćivao hrvatske vojnike, Večernji list objavljuje i dokumente koje su nam dostavili iz zadarske oporbe. Riječ je o dokumentima u kojima vojnici od kojih je jedan navodno zbog premlaćivanja postao i invalid opisuju događaj iz 1991.godine. Tu je i izvješće iz SIS-a, a sve možete pogledati u prilogu.

OBJAVLJUJEMO Izvješće SIS-a, liječnička izvješća, izjave žrtava te dokumente koji potvrđuju da su žrtve bili hrvatski vojnici

Podsjetimo na konferenciji za novinare Marijana Botić iz Akcije mladih rekla je:

"Prekjučer smo zaprimili obilnu dokumentaciju koja upućuje na ozbiljan događaj iz 1991. godine i koja nas je šokirala. Dostavili smo svu dokumentaciju Državnom odvjetništvu, zajedno s istražnim zakonom. Dokumenti Službe sigurnosti RH i dokumenti Ministarstva obrane nepobitno ga terete za djela koja se svrstavaju u članak 9. kaznenog zakona, a koja se odnosi na zločine iz rata, a za to nema zastare. Djela su šokantna jer se radi o pogreški o postupanju prema dvoje hrvatskih vojnika kojima su oni svjedočili, a zasniva se na tome da je Božidar Longin, tada ratni policajac, premlatio dvojicu hrvatskih vojnika, udarcima u glavu, prsa, vrat i leđa više od 50 puta, dok jedan od njih nije pao u nesvijest. To premlaćivanje počinjeno je pogreškom, pa se možemo zapitati kako su prolazili pripadnici suprotstavljene vojske ako je tako premlatio dva hrvatska vojnika. Imamo svjedočenja tih vojnika i teško je to čitati. Zaslužili su dobiti zadovoljštinu nakon 30 godina i da se napokon uspostavi pravna država. Tu pravnu državu spriječio je HDZ zato što ove dokumente državne službe i ministarstva posjeduju već 30 godina. Na osnovi tih dokumenata jedan od tih vojnika dobio je i invaliditet".

Zadarski župan Božidar Longin preko svog glasnogovornika je izjavio:

"Ponosan sam na svoju ulogu u Domovinskom ratu i na svoj doprinos u stvaranju naše države, od dobrovoljačkih postrojbi pa do slavne Oluje. Podvale i konstrukcije kojima se današnja opozicija koristi u svrhu prljave predizborne kampanje samo pokazuje bezidejnost i ispraznost njihove politike. Kada netko nema ni viziju ni program, onda se vraća 30 godina unatrag umjesto da gleda prema budućnosti. Svoju radnu energiju želim i dalje usmjeriti na budućnost i dobrobit građana. Nastavit ćemo, sigurno i dalje, razvijati Zadarsku županiju i stvarati bolje uvjete života svih naših stanovnika".