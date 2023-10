IDF: Hamas ima kontrolno središte skriveno pod bolnicom u Gazi

Islamistička skupina Hamas, koja vlada Pojasom Gaze, koristi najveću kliniku u obalnom području kao svoje zapovjedno i kontrolno središte, prema izraelskoj vojsci. "Teroristi Hamasa djeluju u i pod bolnicom Šifa", rekao je novinarima u petak glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari.

Tuneli vode do podzemne baze izvana kao i kroz ulaz unutar bolnice, dodao je. Hamas je također koristio različite odjele same bolnice da naređuje i kontrolira "terorističke aktivnosti" i lansiranje raketa, rekao je Hagari. Druge klinike su također korištene u svrhe Islamističke organizacije, rekao je. "Hamas vodi rat iz bolnica", dodao je glasnogovornik, naglasivši također da se gorivo sladišti u bolnicama u Gazi. "Hamas to koristi za svoju terorističku infrastrukturu."

Nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada, stotine naoružanih napadača upale su u Šifa bolnicu da se sakriju, prema Hagariju, koji se pozvao na izraelska obavještajna izvješća, vojne satelitske slike i druge dokaze kojima je podržao te tvrdnje.

