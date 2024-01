I Putin uplatio Ugrini 100 eura, pošteni Nepalci vratili novčanik pun para

Vic tjedna: – Kako se zove Slovenac koji ne zna plivati? – Tone!

ZBOG VEČERNJAKA GLUMAC ZAVRŠIO NA TRAUMI Gavella (siječanj 2024.) Sad sam sasvim ozbiljno uletio u godine kad i labavi može da zabavi. Ima nagona, nema pogona. Afričke šljive, Viagre i ostale pilule za dizanje luleka uopće me ne zanimaju. S tugom gledam svoje vršnjake kako uz pomoć medicine postaju muškarčine. I švalerčine. Očito u mladosti nisu prošli što su trebali proći. Pa nadoknađuju. Slijede infarkti i moždani. Lijepe žene još su uvijek jače od svih aspirina i medikamenata.

Tko se ne bi pomladio kad bi redom, za blagdane, u Gavelli zagrlio i izljubio Anju Đurinović, Matiju Prskalo, Kseniju Pajić, Antoniju Stanišić-Šperandu… Kad sam kušnuo slatku Madu Peršić, obavezao sam ju da puno pozdravi majku Ružicu koja je u Klasičnoj bila razrednica mojoj starijoj kćeri. Božić i Nova godina su rijetke prilike. Pisao sam u prošlom "Putnom" da ravnatelj Gavelle Ferenčina vodi svoju dragu Isidoru u Irsku. Kad ono stativa.

U Gavelli pijuckamo Josića, a Fec objašnjava: – Dobro da nisam kupio avionske karte jer bi nas vratili nazaj. Isidora, kao srpska državljanka, treba vizu. Pridružuje nam se za stolom Kiki Ugrina sa svojom dragom i nezaobilaznim ćukom. – Putin ti je uplatio 100 eura za saniranje kredita – rekoh mu. On me blijedo pogleda. Uperim kažiprst prema Nini, bratu Nenada Cvetka. I sve mu bi jasno.

Ma Nino ko da je brat ruskog predsjednika. – Pa valjda Putin sliči na mene, a ne ja na njega – korigira me Nino. Tužan što mu tri unuka odletješe put Njemačke. I dugo ih neće gledati. – Najstariji je igrao u Dinamu, a sad će na probu u Eintracht – reče. Bio je to dan posvećen Nenadu Cvetku. Njegov rođendan. – Nastojat ćemo da to postane tradicija. Sad izložba, a nagodinu ćemo s akademcima napraviti predstavu i izvesti je 27. 12. – uvjerava me Fec.

Glumci i mi, Cvetkovi prijatelji, skupismo nešto para za blagdanski dar njegovu sinu. Fali Cvetko. To najveće zlo za samoga sebe.

– Nailazi i djed Božićnjak iz prošlogodišnjeg "Putnog" – Siniša Ružić s gipsom na ruci.

– Što bi, Siniša?

– Ne'š vjerovat. Žurio sam na kiosk po Večernjak. Opal sam i završio u Traumi.

Bolje u prošloj.

Nego u novoj.

KAD ZA NOVU GODINU DOBIJEŠ NOVO SRCE

Pri zvoncu (siječanj 2024.)

Otkad znam za sebe bio sam izazivač sudbine.

Spadam među one koje starost nikad neće pitati gdje im je bila mladost.

A kad se petorica sličnih nađu na večeri kod Draška "Pri zvoncu", eto ti rusvaja.

Povod druženja – povratak iz grčkog zatvora BBB-ovca, sina našeg dragog prijatelja Nikole.

– Proživio sam možda najtežih nekoliko mjeseci. Kad se sin napokon vratio, pao mi je težak kamen sa srca – otkriva nam Nikola.

Ovaj put prezimena izostavljam.

Nikola, Dragan, Vlado i Vesko su ravnatelj, poduzetnik, diplomata i profesor.

Na ulazu u prepun restoran Dragan i ja pozdravljamo Marka Rubelja.

O peterostrukom državnom prvaku u boksu, američkom biznismenu i vjenčanom kumu Zorana Milanovića već sam pisao.

– Vidimo se na večeri s Borgudanom – reče, a mi pravac za svoj stol.

Na ukusne teleće koljenice i vrsna vina kuće.

Uz Nikolu, presretnog što mu se sin vrnuo iz Grčke, posebno raspoložen je i diplomat Vlado.

– Javiše mi da sam konačno prvi na redu za transplantaciju srca – cvrkuće veselo.

U torbici kraj njega uvijek je mehaničko srce o kojem već dugo ovisi njegov život.

– Ne dao Bog da mu se baterija pokvari – primijeti Vesko.

Život mu ovisi o njoj.

Eto razloga da nazdravimo i za novo srce.

Dragan ne dozvoljava nikome da časti.

– Možda na ljeto otvorim nudistički kamp, a Nikola i Vesko su kao stvoreni da tamo budu redari – javi se Dragan.

Naime, Nikola, pomoćnik ravnatelja jedne zdravstvene ustanove i profesor Vesko zarađivali su, za studentskih dana, kao redari u diskoklubovima i kockarnicama.

– Nećemo valjda u nudističkom kampu kao redari morati biti goli – pitaju Nikola i Vesko.

– Tko bude radio gol, imat će veću plaću – sasvim ozbiljan je Dragan.

Smijemo se.

Nižu se doživljaji.

Za romane.

Za filmove.

Nažalost, prostora je malo.

Bit će prilike.

S punim imenima i prezimenima.

I s puno iznenađenja.

OŽENIO SE DAMIR ŠKARO

Novogodišnje prskalice (siječanj 2023.)

Melkior, Baltazar i Gašpar skraćuju rokove za slanje tekstova.

Šef Bubalo goni me da požurim.

Pa ti gonjaj priču ko što vitar u Zagvozdu gonja lepušinu po guvnu.

Topla priča naleti prva.

Pisao sam, u jednom od prošlih "Putnih", o Lani iz moje ulice.

O najljepšoj trešnjevačkoj mladenki.

Lana sad sa suprugom živi na Srednjacima.

U blagdanskom šopingu nestao joj novčanik sa svim dokumentima.

Prijavila sve policiji.

A kad tamo.

Lani iz moje ulice, najljepšoj trešnjevačkoj mladenki, u blagdanskom šopingu nestao novčanik. Prijavila sve policiji, a kad tamo tri Nepalca, dostavljača hrane, našla novčanik, vratila dokumente i svu lovu Foto: Boris Ščitar/PIXSELL

Tri Nepalca.

Dostavljača hrane.

Našli novčanik.

I pozvonili.

Vratili dokumente.

I svu lovu.

Htjela ih Lana nagraditi.

Ali Nepalci ni da čuju.

Svaka čast, dečki.

Brzopleto ponekad sudimo ljude po boji kože, rasi, vjeri…

Ma svugdje ima poštenjaka.

Koliko je samo lopina među nama.

Dođe mi da povratim.

Zato duboki naklon za Nepalce s onim žutim i plavim košarama na leđima.

Treba gonjati priču dalje.

Godina prođe, a nitko živ ne zna kamo je nestao Mićo Dušanović.

Nema ga na ekranu.

Ni u Oroslavju.

U vikendici.

Ma ni u talonu.

I nitko živ da nam uvali pravi broj mobitela.

I onda posve slučajno kod Draška "Pri zvoncu" nekad najveći trešnjevački švaler Robi Cerovski upoznaje me s Draženom Poljakom.

On me trasira starom prijatelju Vargi koji je u stalnom kontaktu s Mićom Dušanovićem.

I eto broja.

– Pa gdje si ti, čovječe? – pitam.

– Znaš li ti zašto se mirovina zove tako kako se zove? – uzvrati protupitanjem.

– Valjda da čovjek miruje.

– E, upravo tako se i ponašam. S Dubravkom veći dio godine odmaram na Hvaru i ne pada mi na pamet ponovo se aktivirati na televiziji – objasni.

Dogovorimo klopu kod Vlahe.

A ja gonjam dalje.

I sasvim slučajno saznam za svadbu.

Koja me obradova.

Moj stari prijatelj Damir Škaro, nakon 20 godina veze, oženio se svojom Anom.

Potajno na Pagu.

Kad smo izmjenjivali blagdanske čestitke, pitam ga:

– Je li istina da ste se oženili?

– To je trebala biti tajna – uzvrati.

– E, više nije – rekoh i završih ovu treću priču.

Uz sretno bilo njima.

I svima.

