I prvašići specijalne škole u Splitu prvi dan nastave bez učiteljice

„Čestitam svim prvašićima prvi dan škole, na žalost naš je prošao, ali ne sretno. Što kažete na situaciju da pet prvašića specijalne škole Slava Raškaj u Splitu nema učiteljicu, tj. rehabilitacijskog edukatora. Jučer smo tako lijepo došli prvi dan u školu (jer i djeca su jednako uzbuđena, ako ne i više zbog novog početka), a nakon dvosatnog roditeljskog sastanka obrazložilo nam se kako će tek sada biti raspisan natječaj za osobu koja će biti dodijeljena našoj djeci…“, napisala je jedna mama iz Splita na društvenim mrežama.

Riječ je o slučaju sličnom onome iz Slavonskoga Broda, kada je prvog dana nastave prvašić s autizmom ostao uplakan ispred škole jer nije imao osobnog asistenta, a razlog je, kako je za splitski dnevnik izjavila ravnateljica Centra Slava Raškaj Željka Paleka, administrativne prirode. Naime, škola još uvijek nije raspisala natječaj za zapošljavanje rehabilitacijskog edukatora jer čekaju odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ravnateljica Paleka naglašava da natječaj za rehabilitacijske edukatore raspisuju u lipnju. Tako su napravili i ove godine, ali ovdje je riječ o dodatnoj grupi djece za koju su prvo trebali suglasnost Državne uprave s kojom su se obratili Ministarstvu da im odobri zapošljavanje još jednog učitelja. Dok ne dobiju odobrenje, ne mogu ništa napraviti.

Ravnateljica naglašava kako su djeca razmještena u druge grupe, imaju svu brigu i skrb koji im trebaju, a svoju učiteljicu trebali bi dobiti do kraja rujna.

– Imamo divne djelatnice, roditelji se ne bi trebali brinuti, a trebali bi shvatiti i da se ovdje brinemo o još 270 djece i da sve što radimo mora biti po pravilima – rekla je za splitski dnevnik Paleka.

Na upit kako to da do početka nove školske godine Centar Slava Raškaj u Splitu nije dobio odobrenje da zaposli još jednog učitelja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odgovorilo je da “kontinuirano brine o potrebama korisnika i zapošljavanju stručnih radnika u ustanovama u nadležnosti sukladno raspoloživim sredstvima te će to činiti i ubuduće” te da je “suglasnost potpisana i poslana”.

U međuvremenu, nakon slučaja prvašića s autizmom kojeg nitko nije dočekao u školi u Slavonskom Brodu, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak sazvala je za 20. rujna sastanak o osiguravanju pomoćnika u nastavi, a poziv je upućen osnivačima škola, odnosno gradovima i županijama, te udrugama. Na sastanku će se analizirati ovogodišnji proces, a započet će se i dogovori o unaprjeđenju odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju.