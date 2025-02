I dalje utvrda HDZ-a? Puljak bi sa SDP-om u Županiji, ali ne i u gradu

Anketa koju je proveo SDP i po kojoj Ranko Ostojić ima veće šanse za ulazak u drugi krug izbora za splitsko-dalmatinskog župana od Ivane Ninčević Lesandrić, kandidatkinje Centra i Nezavisne liste mladih, umanjio je izglede da će SDP podržati Puljkovu kandidatkinju, iako ni ta opcija nije u potpunosti odbačena, doznajemo u splitskom SDP-u. – Prva je opcija da ide Ranko, druga da ide netko drugi iz SDP-a i treća da podržimo Ivanu Ninčević-Lesandrić, a čini mi se da su šanse za to sve manje – komentirao nam je jedan SDP-ovac koji navodi da i na Predsjedništvu stranke, kada se o tome raspravljalo, nije zauzet stav da se ide u koaliciju s Centrom i podrži Puljkova kandidatkinja.

Ali po istoj toj anketi, Blaženko Boban, aktualni župan kojega će HDZ kandidirati za novi mandat, pobjeđuje i Ostojića i Ninčević-Lesandrić, koja u drugom krugu ima bolje izglede od SDP-ova kandidata. – U drugom krugu, prema anketi SDP-a, Blaženko Boban (43%) uvjerljivo bi porazio Ranka Ostojića (27%), a bude li mu u drugom krugu izazivač Ivana Ninčević-Lesandrić (39%), Blaženko Boban (42%) ima minimalnu prednost na razini statističke greške. To potvrđuje rezultate ankete Centra. Ako želite kraj HDZ-a u SDŽ-u, poslušajte anketu SDP-a i podržite Ivanu Ninčević-Lesandrić – poručio je Bojan Ivošević na Facebooku. Dio ankete o prvom krugu, u kojem je Ostojić bolji od Ninčević Lesandrić, ne spominje.

Što se tiče sastava Županijske skupštine, po ovoj anketi HDZ osvaja debelu većinu s 32% glasova, SDP 18%, Centar je na granici praga 5%, a svi ostali ostaju ispod. – Prema istraživanjima i HDZ-a i SDP-a, Splitsko-dalmatinska županija, bez obzira na to tko su protukandidati, i dalje ostaje utvrda HDZ-a i župana Bobana. Tvrdnje kako HDZ gubi Županiju običan su politički spin – komentiraju u HDZ-u.

Analitičari upozoravaju kako je prava bitka ona u kojoj Puljak ne želi izgubiti Grad Split, a ako SDP podrži njegovu kandidatkinju za županicu, to bi u kampanji otežalo Davoru Matijeviću, SDP-ovu kandidatu koji je, prema anketi koju je ranije Ipsos proveo za SDP, Puljku opasniji od HDZ-ova Tomislava Šute uspije li se plasirati u drugi krug. Puljak pobjeđuje obojicu, ali Matijevićev zaostatak znatno je manji i dostižniji. U međuvremenu, splitski SDP sklopio je koaliciju s Možemo!, uskoro će to učiniti sa strankom Direkt Jakova Prkića, a pregovaraju i s drugim srodnim opcijama te očekuju da bi im to moglo pomoći da se izbore za drugi krug gdje bi, kako se nadaju, njihov Matijević bio prihvatljiviji od Puljka desnije naklonjenim biračima. Međutim, prije toga morao bi dobiti više glasova od Tomisava Šute čija kampanja naveliko traje.

Matijević je u uzlaznoj putanji i njemu nikakve trzavice unutar stranke pred izbore ne trebaju pa se on neće protiviti, kakva god bude odluka o SDP-ovu kandidatu za splitsko-dalmatinskog župana, ali morat će filigranski izbrusiti retoriku kojom će biračima pokušati objasniti zašto želi smijeniti Puljka s kojim njegova stranka istodobno juriša na HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Izjavio nam je kako mu je cilj u Splitu preuzeti vlast. – Samim time što sam istaknuo kandidaturu već u listopadu i što već u ovoj fazi pretkampanje imam koalicijske partnere pokazuje da smo ozbiljni. Ne radimo savez za izborni proces, već se pripremamo za preuzimanje vlasti. Probleme Splita lako je detektirati, a mi želimo iskoristiti kampanju kako bismo ponudili rješenja. Split zaslužuje puno više. Ne želim da se ikad više zadovoljavamo mrvicama – rekao je Matijević.

Što se tiče SDP-ova kandidata za župana, odluke još nema, a špekulacije nije htio komentirati.

