HZZO će plaćati po obavljenom pregledu, a za neke pretrage prijave će ići i preko e-Građani

U šest mjeseci ove godine HZZO je za ultrazvuk štitnjače zdravstvenim ustanovama platio gotovo tri milijuna kuna, a do kraja listopada istih tih pretraga nije obavljeno – ni za dva milijuna kuna. U postocima, od plaćenih pregleda ultrazvuka štitnjače obavljeno ih je 60 posto. Stoga državni osiguravatelj uvodi plaćanje po obavljenom poslu, pa će bolnice za ovaj primjer ultrazvuka štitnjače dobiti onoliko novca koliko obave i pretraga.

Bolnice koje će odraditi više, više će i zaraditi i obratno, a sve to treba rezultirati time da pacijenti kraće čekaju jer će svi htjeti više raditi i zaraditi. Međutim, premda se i na prvu čini logično i pošteno, treba znati da na istom navedenom primjeru ultrazvuka štitnjače Zavod bolnicama za tu pretragu plati – 94,16 kuna. Za magnetsku rezonanciju dojki 1084 kune, za CT mozga 413 kuna… Iznosi su to s kojima će bolnice sigurno i dalje biti u minusu. Za nabrojene pretrage, čije liste najprije HZZO želi skratiti, od 1. travnja dali su ukupno dodatnih 263 milijuna kuna, od čega najviše za CT pretrage. Tko je koliko u kojoj bolnici tih pretraga obavio pa slijedom toga i gdje je koliko duga lista čekanja na njih pratit će se na, nazovimo ga tako, informatičkom kalendaru.

Na tom kalendaru obiteljski liječnik vidjet će gdje je i kada slobodan termin za nešto od nabrojenih pretraga te, ovisno o hitnosti, pacijenta naručiti na crvenu, žutu ili zelenu listu. Crvena lista zapravo već postoji, riječ je o prije uvedenom prioritetnom naručivanju pacijenata koji pretragu iz medicinskih razloga moraju obaviti u 14 dana. Više od 20 tisuća ljudi prošle je godine prošlo pretrage tom prioritetnom listom čekanja te je takvo naručivanje bilo opravdano u 90 posto slučajeva, objavilo je prije Ministarstvo zdravstva. Svi ostali, međutim, pripadaju na žutu i zelenu listu čekanja između kojih je razlika u tome što bi na žutu listu trebali pacijenti koji mogu čekati pretragu dulje od dva tjedna, ali ne zna se koliko…

To su pacijenti čije zdravlje, prema procjeni liječnika, jest ugroženo, no koji nisu hitni u smislu da moraju na pretragu u 14 dana, ali bi je trebali obaviti što prije. Koliko prije, međutim, tek se razrađuje jer nije još napravljen algoritam kojim će se to procjenjivati. Na zelenu listu će pak svi ostali, oni za koje je procjena da mogu čekati, da im zdravlje to dopušta.

Glavna vijest za pacijente jest da će se sami, naravno s uputnicom koju su dobili od liječnika, moći naručiti kroz sustav e-Građani dok sve ostalo još iziskuje nadogradnju bolničkog informacijskog sustava kako bi se doista moglo govoriti o uvođenju jedinstvene nacionalne liste čekanja. Barem za ovih osam pretraga – magnetska rezonancija, CT, ultrazvuk dojke, ultrazvuk štitnjače, holter EKG, ergometrija, gastroskopija i operacija sive mrene.

Pogledajte video o simptomima koji će vam otkriti imate li problema sa srcem: