NOVČANA OLAKŠICA

HZMO počinje isplatu doplatka za djecu: Evo koliko možete dobiti

Foto: unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
21.10.2025.
u 09:07

Doplatak za djecu primit će 144.582 korisnika, a obuhvatit će ukupno 289.336 djece.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će u utorak, 21. listopada 2025., početi isplata doplatka za djecu za rujan 2025. godine. Doplatak za djecu primit će 144.582 korisnika, a obuhvatit će ukupno 289.336 djece. Ukupno će biti isplaćeno 15.801.458,18 eura, od čega je 484.298,82 eura zaostataka za ranije mjesece.

Sve informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona HZMO-a na brojevima 01/45 95 011 i 01/45 95 022, kao i na mrežnoj stranici Zavoda.
HZMO Umirovljenici dodatak mirovina

