Pet novih kolodvora, čak 17 vijadukata i 14 tunela: Zeleno svjetlo za početak realizacije posla stoljeća u Hrvatskoj

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo, odnosno izdalo Rješenje o prihvatljivosti i za dionicu nizinske pruge Skradnik – Krasica – Tijani. Dio trase nizinske pruge koji treba spojiti Zagreb s Rijekom između Karlovca i Oštarija, odnosno Skradnika, u svibnju je dobilo isto rješenje nadležnog ministarstva. – Gradnja željezničke pruge na dionici Skradnik – Krasica –Tijani, nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o. temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio ovlaštenik Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, zahtjev je prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže – navodi se, među ostalim, u rješenju Ministarstva zaštite okoliša.

Nakon ovog rješenja stvoreni su potrebni uvjeti za početak realizacije najvažnijeg projekta za razvoj željezničke mreže i gospodarstva, koji će se raditi u fazama. Za izradu idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola potpisani su višemilijunski ugovori; za dionicu Karlovac – Oštarije/Skradnik vrijede oko 1,5 milijuna eura, dok je dokumentacija za Skradnik – Krasica – Tijani ugovorena na više od 3 milijuna eura. Na poslovima sudjeluju Granova, ŽPD, BBD – Bridge&Building Design, Mobilita vision i Geotehnički studio, a rokovi završetka dokumentacije postavljeni su za veljaču i studeni 2026. godine.

Prema podacima HŽ-a, nova nizinska pruga koja će riječku luku povezati za glavnim gradom imat će ukupno 111 kilometara, od čega će 39,1 km biti sagrađen između Karlovca i Oštarija/Skradnika te 72,2 km između Skradnika, Krasice i Tijana. Kada bude sagrađena, putovanje vlakom između ta dva grada bit će kraće za 56 kilometara, a Hrvatska će dobiti modernu dvokolosiječnu prugu za mješoviti promet, projektiranu za brzine do 160 km/h. Projekt uključuje pet novih kolodvora i jedno stajalište, čak 17 vijadukata ukupne duljine 10 kilometara te 14 tunela dugih 57 kilometara.

Najzahtjevniji će biti Kapela 1, dugačak 10 kilometara, i Kapela 2 od 15 kilometara, koji će prolaziti kroz masive Velike i Male Kapele. Nizinska pruga trebala bi biti dovršena najkasnije do 2036. godine, a njezin završetak presudan je za puni kapacitet rada Luke Rijeka. Procjene govore da bi do 2040. luka mogla generirati oko 2,5 milijardi eura gospodarskog učinka, a uz završetak pruge već 2032. taj bi iznos mogao dosegnuti 3,3 milijarde eura i otvoriti oko 8600 novih radnih mjesta.