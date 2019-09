Huljev: Posao je obavljen i plaćen u dionicama

Ne želim iznositi obranu jer sam iz Velike Britanije izručen zbog drugog, a ne ovog predmeta – kazao je Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora, istražiteljima koje je zanimao jedan švicarski račun.

Novac zamrznut

Zbog tog švicarskog računa, na kojem je nakon otvaranja istrage ostalo zamrznuto 1,25 milijuna eura, Todorić je prošli tjedan “zaradio” svoju prvu optužnicu, kojom ga Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Za isto djelo, osim Todorića, optužen je i Ante Huljev, koji je u vrijeme inkriminirano optužnicom bio direktor korporativnih financija u Agrokoru. Osim njih dvojice optužene su i Piruška Canjuga, koja se tereti za poticanje na zloporabu u gospodarskom poslovanju, te austrijska državljanka Nicole de Rossi, koja je optužena za pomaganje u zloporabi u gospodarskom poslovanju.

Tužiteljstvo njih četvero tereti da su 2013. iz Agrokora izvukli 1,25 milijuna eura te da je taj novac završio na računu švicarske tvrtke Siggman Invest AG. Konkretnije, prema optužnici, Agrokor je švicarskoj tvrtki ispostavio fakturu za savjetodavne usluge iako, tvrdi tužiteljstvo, te usluge nisu pružene. Todorić se tereti da je ovlastio Huljeva da u ime Agrokora s WPC Agro 5 d.o.o. sklopi ugovor o kupnji poslovnih udjela trgovačkog društva S IMMORENT ETA d.o.o. te da uputi kupca, odnosno WPC Agro 5 d.o.o., da dio kupoprodajne cijene, odnosno 1,25 milijuna eura ne plati Agrokoru već Siggman Invest AG-u.

I dok Todorić nije htio iznositi obranu, njegovi suokrivljenici jesu. Piruška Canjuga zanijekala je da je od Todorića i De Rossi tražila da se pribavi imovinska korist Siggman Invest AG-u, dioničkom društvu, koje je, prema tvrdnjama Huljeva, ona osnovala i čije je dionice posjedovala.

– U Agrokoru sam bila zadužena za razvoj nekretnina. Nisam bila upoznata s financijskim djelom aranžmana između Agrokora i WPC-a, no zamoljena sam da analiziram određene nekretnine. Radilo se o pet nekretnina, maloprodajnih objekata koje je Agrokor htio staviti u prodaju kako bi došao do svježeg kapitala i smanjio svoju izloženost bankama. Agrokor je te nekretnine zaista prodao, za što je dobio 60 milijuna eura te ostvario i 18 milijuna eura profita – kazala je u svojoj obrani P. Canjuga.

Huljev je u obrani ustvrdio da plaćanje savjetodavnih usluga Siggman Invest AG-u nije bilo neosnovano jer su te usluge, kako je kazao, obavljene.

– Te je usluge obavio Valentin Vičić. U to vrijeme dobio sam zadatak da poduzmem sve kako bi se povećala profitabilnost Agrokor grupe i smanjila njezina zaduženost. Stupio sam u kontakt s Vičićem koji mi je rekao da može izraditi model s prijedlogom za smanjenje zaduženosti i povećanje profita. Prema tom modelu trebali smo prodati neke maloprodajne objekte, a dogovor je bio da će Vičiću biti plaćena naknada koja će iznositi 2% od ukupne vrijednosti cjelokupnog posla – kazao je Huljev.

Predložio im svjedoka

I on je poput P. Canjuge naveo da je Agrokor od prodaje maloprodajnih objekata dobio oko 60 milijuna eura te ostvario profit od oko 18 milijuna eura.

– Kada sam s Vičićem dogovorio da će mu biti plaćena naknada, dogovorio sam i da neće biti plaćena njemu jer je on u to vrijeme imao mensdžerski ugovor s tvrtkom u kojoj je radio. Da mu je Agrokor direktno platio naknadu, morao bi platiti porez na dohodak i doprinose. Stoga sam s njim dogovorio da će mu naknada biti plaćena u dionicama društva Siggman Invest AG jer mi je P. Canjuga rekla da je ona dioničarka tog društva. Rekla je i da to društvo ne posluje, da joj nije potrebno te, ako dionice tog društva mogu poslužiti kao plaćanje naknade Vičiću, da će ih ona dati. Tako je i učinila, a sada se ne sjećam je li ih poklonila ili prodala – kazao je Huljev.

Dodao je da je Vičiću te dionice predao kada je posao s kupovinom i prodajom poslovnih udjela obavljen.

– Kada je na račun Siggman Invest AG-a isplaćen iznos od 1,25 milijuna eura, Vičiću je isplaćena njegova naknada od 2% za usluge koje je pružio Agrokoru. Ovakav način plaćanja bio je uobičajen - kazao je Huljev.

Na njegov prijedlog tijekom istrage saslušan je i Vičić koji je potvrdio da ga je Huljev tražio savjet te s njim dogovorio isplatu naknade od 2%, ali samo ako Vičićev prijedlog o Agrokoru bude prihvaćen i realiziran. No svjedok Ivan Gjurgjan iskazivao je da je 2015. kupio sve dionice Siggman Invest AG-a od Huljeva.

- Rekao mi je da je on jedini dioničar. Kada je švicarsko tužiteljstvo počelo provoditi istragu i blokiralo račun, doznao sam da se kao vlasnik ne pojavljuje samo Huljev već i P. Canjuga.

Inzistirao sam da raskinemo ugovor, što se dogodilo 2017. - kazao je svjedok.

