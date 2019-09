'Agrokor nije imao ništa s politikom. Ne plašim se zatvora, idem do kraja, upamtite!'

Agrokor u 30 godina nije imao s politkom ništa, nijedan političar nije pomagao Agrokoru, rekao je bivši vlasnik tog koncerna Ivica Todorić u današnjem intervjuu za N1. Protiv Todorića je u ponedjeljak podignuta optužnica u kojoj ga se s još tri osobe tereti da su oštetili Agrokor za 1,25 milijuna eura.

– Kada je bilo koja stranka došla i tražila pomoć, ja sam osobno dao svoj novac, na koji sam platio porez, i nikada nisam davao više od 50.000 kuna. Agrokor nije ni u što upetljan, imao sam moralnu obavezu da u Hrvatskoj to sve funkcionira savršeno i ne na bazi korupcije – rekao je Todorić.

Na pitanje zašto je doveo tvrtku do bankrota, nije htio odgovoriti. Rekao je da Agrokor nije bio u problemima nego da su "Plenković i njegova ekipa danonoćno govorili laži o njemu i Agrokoru". Na pitanje zašto je dizao kredite s kamatnom stopom od devet posto kod ruskih banaka, rekao je da je gradio Hrvatsku.

– Ulagao sam u hrvatsku industriju i budućnost i tu su te pare i ja jedini mogu reći gdje su pare uložene – rekao je Todorić koji za optužnicu kaže da je sramota hrvatskog pravosuđa, tužilaštva i politike. Na pitanje o 1,2 milijuna eura za, kako stoji u optužnici, savjetovanje, također nije izravno odgovorio nego se prisjetio da se, kada je 2014. kupio Mercator, osobno zadužio za 500 milijuna eura i to je sve dao u Agrokor.

– I sad ću ja ići izvlačiti iz Agrokora. Mogao sam uzeti 500 milijuna eura svojih para, a ne krasti od firme. Jesam uzeo 67 milijuna kuna, to su četiri obitelji i svi smo radili od jutra do sutra i stvarali smo Agrokor i gradili budućnost Hrvatske – rekao je Todorić.

Rekao je i da je potpisao tisuće ugovora koje nikada nije čitao te se zapitao: "Jel' bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore?" Tvrdi da ga je napala zločinačka organizacija te da će to dokazati, a o budućnosti Fortenove, koja je preuzela poslovanje Agrokora, kaže: "To uopće ne postoji."

– To je kaos, to je firma koja je vrijedila šest milijardi eura kada sam otišao, sada vrijedi možda tri, a ne mogu dobiti ni dvije milijarde za nju. To je napravljeno na kriminalu – rekao je Todorić dodajući da se radi o najvećoj korupcijskoj aferi u povijesti ove zemlje. Poručio je i da se ne plaši novog odlaska u zatvor.

– Zašto? Što bih se plašio? Ja idem do kraja, upamtite to! – poručio je.

VIDEO Ivica Todorić izlazi iz Remetinca: