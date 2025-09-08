HTZ objavio nove podatke o turističkoj sezoni: Evo kakve su brojke bile u kolovozu

Hrvatsku je u kolovozu ove godine posjetilo 4,96 milijuna turista, isto kao i u lanjskom kolovozu, dok je ostvarenih 31,1 milijuna noćenja 2 posto manje, podaci su iz sustava eVisitor koje je u ponedjeljak na svojim web stranicama objavila Hrvatska turistička zajednica (HTZ). Stranih turista u kolovozu je u Hrvatsku došlo nešto malo više od 4,4 milijuna ili jednako kao u istom lanjskom mjesecu, a njihovih 27,2 milijuna noćenja je 2 posto manje.

Domaćih turista bilo je 500 tisuća ili 4 posto više nego u kolovozu prošle godine, a u ovogodišnjem su kolovozu ostvarili jednak broj noćenja ili 3,9 milijuna. Većina noćenja ili 86 posto od ukupnih, registrirana je u komercijalnim smještajnim objektima, u nekomercijalnim 11 posto, a u nautici 3 posto, a među vrstama komercijalnog smještaja daleko najviše ili 13 milijuna u kolovozu je ostvarena u objektima u domaćinstvima, što je i 2,8 posto manje nego u lanjskom kolovozu. Slijede kampovi sa 6,3 milijuna noćenja i minusom od 1,7 posto u odnosu na kolovoz prošle godine, dok su hoteli na trećem mjestu sa 5,1 milijun noćenja i među prva tri mjesta jedini s rastom od oko 1 posto.

U prvih deset tržišta u kolovozu samo dva s više noćenja

Po nacijama ili tržištima, od ukupnih noćenja najviše su tradicionalno i u ovogodišnjem kolovozu ostvarili njemački turisti, 6,7 milijuna, što je 5,8 posto manje nego u prošlogodišnjem kolovozu, a u prvih deset tržišta jedino su domaći ili turisti iz Hrvatske ostvarili isto noćenja ili 3,9 milijuna. Time su i na drugom mjestu, dok su treći slovenski turisti sa 2,9 milijuna noćenja ili blagim minusom od 0,4 posto. Slijede poljski turisti, koji su sa 2,3 milijuna noćenja u kolovozu među rijetkima u prvih deset tržišta s porastom od 7,4 posto u odnosu na lanjski kolovoz. Austrijski i talijanski turisti su sa 2 odnosno 1,8 milijuna noćenja u minusu od po 3,1 posto, dok su češki turisti imali 4,5 posto manje noćenja ili 1,3 milijuna.

Listu od top deset tržišta u ovom kolovozu 'završavaju' slovački i nizozemski turisti, s nešto malo više od po milijun noćenja, čime su u minusima od 3,9 odnosno 10,2 posto, dok su na desetom mjestu turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK), koji su rijetki s porastom u odnosu na lanjski kolovoz, od 2,1 posto, sa 952,5 tisuća noćenja.

Među jadranskim županijama u plusu noćenja samo Dubrovačko-neretvanska

Po županijama i po noćenjima nema promjena u odnosu na prošle godine, pa su tako jadranske županije u kolovozu uobičajeno imale najviše turista i noćenja - redom Istarska, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska (Kvarner), Zadarska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Ličko-senjska, a iza njih dolazi Grad Zagreb, jedini s kontinenta, i sa znatno više noćenja nego primjerice slijedeća Karlovačka županija. Pritom su sve jadranske županije, osim Dubrovačko-neretvanske imale manje noćenja nego u lanjskom kolovozu - Istra oko 2 posto manje, Kvarner oko 3,5 posto manje, Zadarska oko 1,3 posto manje, Šibensko-kninska oko 2,3 posto manje, dok je Splitsko-dalmatinska u noćenjima slična lanjskom kolovozu, a Dubrovačko-neretvanska jedina u blagom plusu od 0,3 posto, kao i Grad Zagreb sa 0,2 posto više.

Prvih osam mjeseci s blagima porastima

Unatoč nešto slabijem kolovozu, koji se nastavio i na nešto slabiji srpanj ove godine po fizičkom turističkom prometu, prvih osam mjeseci, a kako pokazuju podaci HTZ-a objavljeni u ponedjeljak, prošli su ipak s blagim porastima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog dobre predsezone. Turista je došlo ukupno nešto više od 17,1 milijuna ili 2 posto više nego u lanjskih osam mjeseci, a porast od 1 posto donijelo je nešto više od 89,9 milijuna noćenja. Stranih turista je došlo više od 14,8 milijuna ili 1 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a ostvarili su jednako noćenja ili nešto više od 78,7 milijuna. Domaćih turista bilo je 8 posto više nego u prvih osam mjeseci prošle godine, odnosno njih više od 2,3 milijuna, a porast od 3 posto ostvarili su i sa više od 11,1 milijun noćenja.