HTZ objavio nove podatke o turističkoj sezoni: Evo kakve su brojke bile u kolovozu

Hrvatsku je u kolovozu ove godine posjetilo 4,96 milijuna turista, isto kao i u lanjskom kolovozu, dok je ostvarenih 31,1 milijuna noćenja 2 posto manje, podaci su iz sustava eVisitor koje je u ponedjeljak na svojim web stranicama objavila Hrvatska turistička zajednica (HTZ). Stranih turista u kolovozu je u Hrvatsku došlo nešto malo više od 4,4 milijuna ili jednako kao u istom lanjskom mjesecu, a njihovih 27,2 milijuna noćenja je 2 posto manje.
Domaćih turista bilo je 500 tisuća ili 4 posto više nego u kolovozu prošle godine, a u ovogodišnjem su kolovozu ostvarili jednak broj noćenja ili 3,9 milijuna. Većina noćenja ili 86 posto od ukupnih, registrirana je u komercijalnim smještajnim objektima, u nekomercijalnim 11 posto, a u nautici 3 posto, a među vrstama komercijalnog smještaja daleko najviše ili 13 milijuna u kolovozu je ostvarena u objektima u domaćinstvima, što je i 2,8 posto manje nego u lanjskom kolovozu. Slijede kampovi sa 6,3 milijuna noćenja i minusom od 1,7 posto u odnosu na kolovoz prošle godine, dok su hoteli na trećem mjestu sa 5,1 milijun noćenja i među prva tri mjesta jedini s rastom od oko 1 posto.
U prvih deset tržišta u kolovozu samo dva s više noćenja
Po nacijama ili tržištima, od ukupnih noćenja najviše su tradicionalno i u ovogodišnjem kolovozu ostvarili njemački turisti, 6,7 milijuna, što je 5,8 posto manje nego u prošlogodišnjem kolovozu, a u prvih deset tržišta jedino su domaći ili turisti iz Hrvatske ostvarili isto noćenja ili 3,9 milijuna. Time su i na drugom mjestu, dok su treći slovenski turisti sa 2,9 milijuna noćenja ili blagim minusom od 0,4 posto. Slijede poljski turisti, koji su sa 2,3 milijuna noćenja u kolovozu među rijetkima u prvih deset tržišta s porastom od 7,4 posto u odnosu na lanjski kolovoz. Austrijski i talijanski turisti su sa 2 odnosno 1,8 milijuna noćenja u minusu od po 3,1 posto, dok su češki turisti imali 4,5 posto manje noćenja ili 1,3 milijuna.
Listu od top deset tržišta u ovom kolovozu 'završavaju' slovački i nizozemski turisti, s nešto malo više od po milijun noćenja, čime su u minusima od 3,9 odnosno 10,2 posto, dok su na desetom mjestu turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK), koji su rijetki s porastom u odnosu na lanjski kolovoz, od 2,1 posto, sa 952,5 tisuća noćenja.
Među jadranskim županijama u plusu noćenja samo Dubrovačko-neretvanska
Po županijama i po noćenjima nema promjena u odnosu na prošle godine, pa su tako jadranske županije u kolovozu uobičajeno imale najviše turista i noćenja - redom Istarska, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska (Kvarner), Zadarska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Ličko-senjska, a iza njih dolazi Grad Zagreb, jedini s kontinenta, i sa znatno više noćenja nego primjerice slijedeća Karlovačka županija. Pritom su sve jadranske županije, osim Dubrovačko-neretvanske imale manje noćenja nego u lanjskom kolovozu - Istra oko 2 posto manje, Kvarner oko 3,5 posto manje, Zadarska oko 1,3 posto manje, Šibensko-kninska oko 2,3 posto manje, dok je Splitsko-dalmatinska u noćenjima slična lanjskom kolovozu, a Dubrovačko-neretvanska jedina u blagom plusu od 0,3 posto, kao i Grad Zagreb sa 0,2 posto više.
Prvih osam mjeseci s blagima porastima
Unatoč nešto slabijem kolovozu, koji se nastavio i na nešto slabiji srpanj ove godine po fizičkom turističkom prometu, prvih osam mjeseci, a kako pokazuju podaci HTZ-a objavljeni u ponedjeljak, prošli su ipak s blagim porastima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog dobre predsezone. Turista je došlo ukupno nešto više od 17,1 milijuna ili 2 posto više nego u lanjskih osam mjeseci, a porast od 1 posto donijelo je nešto više od 89,9 milijuna noćenja. Stranih turista je došlo više od 14,8 milijuna ili 1 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a ostvarili su jednako noćenja ili nešto više od 78,7 milijuna. Domaćih turista bilo je 8 posto više nego u prvih osam mjeseci prošle godine, odnosno njih više od 2,3 milijuna, a porast od 3 posto ostvarili su i sa više od 11,1 milijun noćenja.
Opet rekord. Pitam se dali stalno moramo imati nove rekorde posjetitelja. Onda pustimo da nam kruzeri dolaze kao skakvci. To onda lijepo zvuci, ...danas doslo 3.000 novih gostiju (koji samo potrose na kavu i sladoled)i tako svaki dan. Ipak mislim a imamo dovoljno turista i da 10 - 15% manje nebi skodilo ni nama ni prirodi. A ovi koji dolaze da nas cijene i ne kukaju da smo preskupi jer imamo iste cijene kao i kod njih doma.