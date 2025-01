Mađar htio zapaliti cigaretu, a vlak je krenuo: Preživio 282 km/h držeći se za vanjski dio jurećeg vlaka

Muškarac se držao za vanjski dio vagona brzog vlaka u Njemačkoj koji je jurio brzinom do 282 km/h i prošao bez ozljeda, objavila je policija u petak. Muškarac, 40-godišnji mađarski državljanin, ušao je u četvrtak u Muenchenu u vlak za sjeverni obalni grad Luebeck bez karte. No policija tvrdi da to nije bio razlog riskantne vratolomije.

Kad se vlak zaustavio na stanici u Ingolstadtu, oko 70 kilometara sjeverno od Muenchena, putnik je izašao iz vlaka kako bi zapalio cigaretu. Kad je shvatio da su se vrata zatvorila i da je vlak krenuo, skočio je na spojnicu između dva vagona i držao se za kabele dok je vlak ubrzavao do 282 km/h, navela je policija.

Promatrači s perona zvali su policiju oko 15 sati. Strojovođa je zaustavio vlak u gradiću Kindingu, tridesetak kilometara sjeverno od Ingolstadta, gdje je muškarac uhićen. Muškarac je policiji rekao da je skočio na vlak jer mu je prtljaga još bila unutra. Muškarac "iznenađujuće" nije ozlijeđen u incidentu opasnom po život, rekao je glasnogovornik federalne policije. Sada je pod istragom zato što nije kupio kartu. Suočava se i s postupkom zbog "ometajućeg ponašanja", što se smatra samo prekršajem.

>> FOTOGALERIJA Pogledajte prizore iz Beograda: Deseci tisuća građana okupili se na prosvjedu