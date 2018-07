HS Produkt u Bagdad poslao tri aviona krcata VHS-2

Švicarsko-njemački SIG, njemački Heckler i austrijski Glock svjetski su najpoznatiji proizvođači pješačkog naoružanja, no hrvatski HS Produkt odnio je pobjedu nad njima na još jednom međunarodnom natječaju, i to u Francuskoj, čije su snage sigurnosti koje nadziru željeznički promet i onaj u podzemnim željeznicama naručile 1200 pištolja od karlovačkog diva.

Direktoru Željku Pavlinu, koji u kontinuitetu vodi HS Produkt od 2001., dakle od godine koja se smatra početkom izlaska na svjetsko tržište, pobjeda na ovom naizgled malom tenderu u Francuskoj posebno je slatka. HS Produkt je, naime, prije dvije godine sudjelovao na velikom nadmetanju u Francuskoj vrijednom 200 milijuna eura u kojem su Francuzi odabirali novu jurišnu pušku za svoju vojsku. HS Produktova VHS-2 puška došla je do finala i bila jako blizu pobjede.

Čipovi u pištoljima

Njemačka je puška pobijedila, kako kažu Francuzi ne stoga što je ocijenjena kao kvalitetnija i povoljnija, nego zato što su Francuska i Njemačka u strateškom partnerstvu. A premda HS Produkt na kraju nije osvojio natječaj za proizvodnju 100 tisuća pušaka, na Francuze je karlovački proizvođač ostavio dobar dojam, pa su Karlovčani sada pobijedili sa svojim pištoljem. Za našeg proizvođača oružja taj je posao odlična referenca jer je prodao pištolj koji je novi tehnološki iskorak jer, prema uvjetima natječaja, ima ugrađen RFID čip, koji sigurnosnim snagama znatno olakšava posao identifikacije i beskontaktno prikupljanje i odašiljanje podataka. “Ubacivanje” elektronike, čitača i senzora postao je, naime, hit i među proizvođačima oružja. Pri tome ubacivanje čipa u pištolj puno je zahtjevniji posao s obzirom na to da su osjetljivi, a moraju funkcionirati u najtežim uvjetima eksploatacije, izdržati ekstremne udarce i temperature. Pavlin kaže da je njihova pobjeda rezultat i njihova iskustva, kao i strpljivosti i njihova držanja nakon što nisu uspjeli proći na natječaju za puške. Naime, nisu se žalili Francuzima, nego su činjenicu da su na natječaju bili prvi iza najpoznatijeg svjetskog proizvođača Hecklera shvatili kao šansu.

Ove i sljedeće godine, kaže, Francuzi idu u nove velike nabave, pa će objaviti natječaj za promjenu službenog pištolja francuske vojske, a to je natječaj koji HS Produkt sigurno neće propustiti. On se već petnaestak godina odmjerava s najboljima na najvećem svjetskom tržištu, onom u SAD-u. Onje je već prodao više od 5 milijuna pištolja u stotinjak inačica i u četiri kalibra. Posljednjih nekoliko godina od izvoza pištolja u SAD HS Produkt u prosjeku zarađuje oko 100 milijuna dolara godišnje, što je nekad činilo i 95 posto njegova prihoda, no sada se taj udjel mijenja, ne samo zato što su pištolje počeli prodavati i u desetke drugih država, nego i stoga što se u posljednje dvije godine pojavila i njihova VHS-2 puška. Rekordna godina po prihodu bila je 2016., kada su uspjeli prodati 600 tisuća pištolja, a prihod im se približio milijardi kuna. Rekord je postignut u uvjetima kada su se Amerikanci preplašili jer je bivši predsjednik SAD-a Barack Obama zamalo uspio promijeniti zakon i ograničiti kupnju oružja za osobnu uporabu, pa su kupovali dodatne pištolje. Kako je Obamu zamijenio Trump, panika je splasnula, a time i potražnja, te je prihod HS-u pao na oko 570 milijuna kuna u 2017. No, i u tim uvjetima HS Produkt ostvario je dobit od oko 250 milijuna kuna.

U 2018., pak, Karlovčani očekuju ponavljanje financijskih rezultata iz rekordne 2016., i to zato što se na tržištu potvrdila njihova puška VHS-2. Od početka ove godine u novim pogonima HS Produkta neprestano se proizvodila njihova VHS-ica jer je do početka ljeta trebalo dovršiti novi rekordni posao. Potkraj lipnja odletjela su u Bagdad još tri aviona krcata njihovim puškama, pa je proizvodnja čak 30 tisuća pušaka VHS-2 za potrebe iračke vojske i njihovih specijalnih snaga pri kraju. Pavlin objašnjava da je financijski efekt prodaje 30 tisuća pušaka jednak prodaji oko 150 tisuća pištolja. Premda je cijena po kojoj taj proizvođač plasira svoje proizvode uvijek obavijena tajnom, u Karlovcu ne demantiraju da im samo posao s puškama za Irak donosi više od 30 milijuna USD.

– Mi smo već dulje vrijeme svjetski broj jedan u proizvodnji pješačkog naoružanja za iračke snage, koje smo dosad opskrbili s više od 100 tisuća pištolja. Već smo imali nekoliko isporuka pušaka, tako da smo dosad u Irak plasirali i oko 50 tisuća VHS-ica – otkriva Pavlin.

Inače, svjetsku medijsku premijeru VHS-ica je imala kada su bile u tijeku operacije oslobađanja dijelova Iraka koje su okupirale snage ISIL-a. Odjednom su se u medijima počele učestalo pojavljivati fotografije vojnih i policijskih snaga Kurda i Iračana s nekakvim novim puškama futurističkog dizajna, što je potaknulo velik interes. Vrlo brzo probilo se do javnosti da se Mosul i ostali dijelovi Iraka oslobađaju baš tim hrvatskim jurišnim puškama. U međuvremenu s VHS-icama su potpuno naoružane postrojbe iračke specijalne policije i njihova udarna antiteroristička postrojba.

Iračani je obožavaju

Činjenica da Iračani i dalje naručuju VHS-2 očito potvrđuje tvrdnje stručnjaka koji su još prije zaključili da se ta hrvatska puška pokazala posebno izdržljivom u pustinjskim uvjetima ratovanja, koji su i inače najteži s obzirom na to da je u tim područjima izuzetno tvrd pijesak koji ulazi u sve dijelove i pore oružja i velik je izazov. U Karlovcu su očito uspjeli proizvesti pušku koja trpi te uvjete i koja se čisti, održava i remontira na terenu, u pokretu, a ne u posebnim radionicama.

– Pokazalo se da naša puška u tim posebnim uvjetima doista funkcionira, Iračani je obožavaju jer podnosi i grubo rukovanje, a i nakon tisuća ispucanih metaka i dalje pogađa precizno na udaljenostima do 800 metara, naravno i zbog posebne “bullpup” konstrukcije koja omogućava veliku dužinu cijevi, a puška ostaje kompaktna i lagana – kaže Pavlin. U arhivi HS Produkta nalaze se brojni videosnimci iz rata u Iraku na kojima se vide Iračani kako bez teškoća pucaju iz prljavih i zaprašenih pušaka koje nisu danima čistili. Pokazalo se da je VHS-ica jednako dobra u urbanom ratovanju na malim udaljenostima kao i s distance. – Premda to neki proizvođači zanemaruju, mi se vodimo logikom da kada prodaš svoje oružje ne napuštaš kupca, daješ mu logističku potporu, savjete, što oni onda, pokazalo se, i dodatno cijene – kaže Pavlin.

Pobijedili Belgijce

Dobar glas o hrvatskoj pušci očito se prenosi i dalje, jer je ove godine na jednak način, uz punu potporu hrvatskih instruktora, obučena i polovica vojske afričke države Togo, u Africi cijenjene jer sudjeluje u afričkim mirovnim snagama. Za početak, Togo je kupio tri tisuće pušaka VHS-2 s pripadajućom opremom (nišani s crvenom točkom te određene količine podvjesnih lansera bacača granata 40 mm). Togoanci su odabrali hrvatsku VHS pušku u nadmetanju s poznatim belgijskim proizvođačem FN SCAR. U HS Produktu kažu da im je ta parada bila važna jer su kao gosti na njoj bili predsjednici i pripadnici vojnog vrha mnogih afričkih zemalja. Pavlin podsjeća da cijela ta priča ne bi tako glatko tekla da 2015. na vojnom mimohodu u Zagrebu u povodu 20. obljetnice Oluje svaki hrvatski vojnik nije nosio upravo pušku VHS-2. Poznato je, naime, da proizvođači oružja teško mogu uspjeti na stranim tržištima ako se prethodno istim oružjem nije naoružala i domaća vojska. A Hrvatska vojska uvijek je imala razumijevanja za HS Produkt i njegove proizvode te je više od pola Hrvatske vojske danas naoružano upravo VHS-icama. Saznanja o kvaliteti pušaka VHS-2 HV posebno pronosi svijetom nakon što je na čelo Ministarstva obrane došao Damir Krstičević, koji se bio zaprepastio kada je shvatio da hrvatski vojnici na mirovne misije odlaze naoružani puškama stranih proizvođača. Danas svi hrvatski vojnici u Afganistanu, Poljskoj, Litvi i Libanonu nose isključivo VHS-ice.

Po prihodu i dobiti, HS Produkt je jači od desetak drugih jakih tvrtki Karlovačke županije, sada već zapošljava 1800 ljudi, od kojih nekoliko stotina inženjera, a Pavlin je ponosan što su po iskazanoj dobiti u vrhu ne samo proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, nego svih, uključujući i velike trgovačke lance. U HS Produktu, međutim, ne spavaju, nego stalno ulažu, pa je tako u njihovu tvorničkom krugu osvanuo novi pogon u koji prebacuju mikroljevaonicu. U cijelom tom pogonu radit će samo tri zaposlenika, a robotske ruke i postrojenja lijeva već su postavljene. Voditelj ljevaonice Leo Havliček ovih dana uoči kolektivnoga godišnjeg odmora okružen je s desetak IT stručnjaka iz Britanije, koji su, uzgred, svi Indijci, i u tijeku su završna podešavanja strojeva. Tom investicijom HS Produkt rješava i posljednje usko grlo u već potpuno automatiziranoj proizvodnji. Valja reći da su svi dijelovi njihovih proizvoda proizvedeni u Hrvatskoj, jedino se uvozi čelik, a Pavlin nam onako usput kaže i da je ove godine u Indoneziju za tamošnju policiju, nakon lanjskih 10 tisuća, sada otišlo još oko 30 tisuća pištolja, pa u Karlovcu vjeruju da je to tek početak jednog novog značajnog poslovnog partnerstva. Napominje i da uz pištolje idu i posebno prilagođene futrole hrvatskog proizvođača Kroko. U skladištu gdje pakiraju VHS puške za Irak saznajemo da je tim puškama opskrbljena i policija Albanije. U HS Produktu zadovoljni su širenjem svojih proizvoda u svijetu jer je dosad gotovo 100 posto proizvodnje plasirano na američko tržište, a sada je taj udio oko 70 posto.

Lokalna proizvodnja

Upravo zbog tolike oslonjenosti na tržište SAD-a strahuju od trgovinskog rata između SAD-a i EU, koji se zasad njih ne tiče, no pušu i na hladno. No, kada bi se uvozne carine proširile i na njihove proizvode, u tom bi slučaju požurili s već postojećim planom da svoje pištolje počnu proizvoditi i u SAD-u, kao što to već radi primjerice austrijski Glock. Da su spremni i na druge oblike plasmana svojih proizvoda potvrđuje i to da pregovaraju s Rumunjskom, koja pokazuje namjeru da i svoju vojsku naoruža puškama VHS, no kao potencijalno veliki naručitelj, rumunjska strana želi neki od oblika industrijske kooperacije i prijenosa dijela tehnologije. Sličan interes iskazuje i velika Indija s kojom u Karlovcu već nekoliko godina pregovaraju o oblicima suradnje.

– Vrijeme je da razmišljamo o lokalnoj proizvodnji, jer veliki naručitelji sada traže da se dio proizvodnje prebaci k njima – kaže Pavlin. U pripremi za budućnost u Karlovcu razvijaju i centar kompetencije (CEKOM) u vrijednosti od 10 mil. eura, u kojem će njihovi inženjeri softverski nadograđivati uvozne robotske sustave. Kao i sve tvrtke u Hrvatskoj i HS Produkt suočen je s problemom odlaska najbolje radne snage u Njemačku. Za njih je to posebno vrijedno pažnje jer su školovali i “proizveli” stotine stručnih radnika koji rade na robotskim sustavima i koji svuda mogu naći posao. Na taj problem u HS-u odgovaraju povišenjem plaća, a Pavlin najavljuje daljnje jačanje prava zaposlenika te da će kroz regrese isplaćivati 13. plaću. Osim toga više od 50 važnih zaposlenika dobilo je na korištenje automobile u vlasništvu tvrtke. Samo zadržavanjem nasušno potrebnih kadrova, svjesni su u HS-u, mogu osigurati i budućnost tvrtke.