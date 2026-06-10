Hrvatu majstori već dva mjeseca rade u dvorištu, a zbog onoga što rade s hladnjakom potpuno je poludio: 'Ovo je parazitski'

Treba li majstore tijekom radova častiti kavom, sokovima, pivom ili čak hranom? To je pitanje koje je na Redditu pokrenulo živu raspravu nakon što je jedan korisnik opisao situaciju s radnicima koji već gotovo dva mjeseca rade na uređenju njegova dvorišta. Vlasnik kuće objasnio je kako je na početku radova majstorima stavio na raspolaganje hladnjak s pićem te im rekao da slobodno uzmu što žele. Isprva su, kaže, povremeno uzimali pivo ili radler na kraju radnog dana, no s vremenom su se navike promijenile.

"Zadnjih nekoliko dolazaka već ujutro prije gableca uzmu svaki po nešto, pa poslije gableca, a onda i na kraju radnog vremena. Danas također prije gableca, poslije gableca i zvone mi na vrata oko 12 imam li možda nešto hladno za popiti pa sam im odnio paket radlera. Razumijem da rade vani na vrućini i da su žedni, ali mislim da su se sad već pomalo previše udomaćili i da iskorištavaju situaciju", napisao je autor objave. Dodao je da razumije kako ljudi rade na vrućini, ali smatra da su se radnici "pomalo previše udomaćili i da iskorištavaju situaciju".

Iako ističe da trošak od 100 do 200 eura za piće nije značajan u odnosu na ukupnu investiciju, priznaje da mu je takvo ponašanje počelo smetati. "Odradio sam nekoliko fuševa, nosio sam svoju vodu i gablec, a bio sam sretan ako mi je netko na kraju radova ponudio nešto i nije mi padalo na pamet samoinicijativno tražiti piće ili hranu", napisao je. "Ispadam li škrt ili ne znam kakav ako im prestanem puniti frižider?" upitao je autor objave.

Većina komentatora stala je na njegovu stranu. Jedan korisnik sažeo je stav mnogih kratkom porukom: "Dao si im prst, sad žele cijelu ruku." Drugi je zaključio da radnici "iskorištavaju priliku", prisjećajući se vlastitog iskustva: "Ja sam jednom tako punio frižider kolama i hidrama. Završili su radove tek kad sam prestao puniti." Posebno su se oglasili i sami majstori. Jedan korisnik koji radi u toj struci napisao je da redovito prihvaća samo vodu ili kavu te da nikada ne pije alkohol tijekom posla. "Ovo što rade tebi je parazitski i ružno, u svakom slučaju", poručio je autoru objave.

Brojni komentatori smatraju da je voda sasvim dovoljna. "Hladna voda, sve ostalo tko vas fućka. Tko meni plaća pive i sokove na poslu?!" napisao je jedan korisnik. Sličan stav ima i drugi komentator koji kaže da majstorima osigurava kavu i vodu, ali ne i alkohol: "Ne želim ljude s niskim pragom odgovornosti da mi rade na kući koja je namijenjena generacijama naše obitelji." Neki su istaknuli da je čašćenje lijepa gesta, ali samo dok ne postane očekivanje. Autor objave upravo je to naveo kao glavni problem. "Nije problem počastiti i redovno sam navečer punio frižider da ih ujutro dočeka rashlađeno piće, međutim smatram da sad već tu moju gestu shvaćaju kao obavezu, a ne moju dobru volju", napisao je.

Pojedinci su ipak zauzeli drugačiji stav. Korisnik koji je neko vrijeme radio sličan posao napisao je da je uvijek davao više od očekivanog kada bi ga domaćini počastili. "Kod ljudi koji su nas počastili uvijek sam dao 110 posto sebe i iznimno sam cijenio takvu gestu", napisao je, dodajući da danas i sam majstorima osigurava piće, hranu i pristup toaletu.