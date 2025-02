Hrvatski poduzetnik otkrio koliko plaća strane radnike: 'Kreveti su from Ikea, a oni su mali ljudi'

Nedavni požar u prizemlju manjeg stambenog objekta u Supetru razotkrio je način na koji su uređeni smještajni uvjeti stranih radnika u Dalmaciji. Tijekom posjeta Supetru, novinari Slobodne Dalmacije otkrili su da radnici rade za poslodavca i povratnika iz Amerike Mariona Duzicha (75), porijeklom s Dugog Otoka. Duzich je poznat kao veliki investitor u Svpetrus hotele, a tijekom sezone zapošljava više od 600 sezonskih radnika.

No, kako su organizirani uvjeti njihovog smještaja? Prema fotografijama iz reportaže, u velikom prizemnom stanu, smještenom u neposrednoj blizini hotela Velaris, tijekom ljetne sezone boravi do tridesetak radnika, dok ih je trenutno evidentno samo osmorica. Svi radnici dolaze iz Bangladeša, a obavljaju različite poslove unutar hotela – od rada u praonici i održavanju zelenih površina, do konobarenja i recepcije.

Stan je, prema informacijama, sadržavao tridesetak kreveta raspoređenih na stotinjak kvadrata, s osam do deset wc-a s tušem. Iako je prostor imao i dnevni boravak, spavaonice su bile uređene gotovo strogo, nalik vojničkom stilu. Požar je, navodno, izbio nehatom jednog od radnika, što je dodatno otežalo situaciju budući da su radnici prilikom požara izgubili svoje dokumente, osobne stvari i putovnice.

Poslodavac Marion Duzich izrazio je žaljenje zbog nesreće te je osigurao odvjetnika za radnika koji je izazvao požar. “To je dizastr. On nije tija izazvat požar. Imaju sve obroke u kužinu s njihovim kuvarom from Bangladeš, tako da ne znan zašto je uopće kuva u stanu”, rekao je Duzich, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na pitanje o uvjetima smještaja odgovorio je: “To su kreveti from Ikea, dobri su. A oni su mali ljudi. Imaju deset toilets, klime, i dobru plaću – oko iljadu euri, do 1200, pa i više u sezoni. Kuvar im sprema ono šta volu jist – puno riži, kokoš, ribu. Bojali su se ispočetka da ćemo in dat svinjetinu, oni su muslimani, sad više nema straja.”

Dodao je kako su radnici marljivi i ljubazni: “Pedesetak njih je ovde cilu godinu, do 600 radnika sve skupa imamo u sezoni. Oni su very religious, klanjaju se doma, to je ok, i ja se Bogu molin najviše doma, svaku večer se pomolin. I tu smo slični. I oni piju samo vodu, nekad Colu, Cola je za njih luxury jer su štedljivi.”

Trenutno su radnici privremeno smješteni u montažne kućice. Menadžerica smještaja Ljiljana Ljubičić izjavila je da će, prije početka nove sezone, renovirati izgorjeli stan kako bi se osigurali bolji uvjeti, uključujući zajednički dnevni boravak s TV-om. Iz vlastitih iskustava, radnici su istaknuli: “Nama je okay, plaća je dobra za naše pojmove. U Bangladešu prosječna plaća iznosi oko sto eura, tako da nam je iljadu eura jako puno”, kažu Rakim, Šafil, Asif i Jasin, kako piše Slobodna Dalmacija.

Pozadina ove priče dodatno oslikava profil poslodavca. Pisali smo ranije da se Duzich prije više od dva desetljeća vratio iz Teksasa u Hrvatsku. Na Braču je stekao reputaciju najvećeg hotelijera – osim hotelskog resorta Kaktus, Hotela 8, autokampa te brojnih nekretnina u Supetru, u čiju obnovu i dodatne sadržaje svake godine ulaže gotovo cijelu zaradu. U Milni je izgradio hotelski resort Gava i zasebni Hotel M8, zapošljavajući više od 600 ljudi, a istovremeno nastavlja poslovati putem vlastitih tvrtki u Americi. U Galvestonu u Teksasu sagradio je hotele Double Tree by Hilton te je prepoznat kao lokalni poduzetnik godine.

Unatoč tvrdnjama da radnicima osigurava najbolje moguće uvjete, ovaj požar je osvijetlio surovu realnost sezonskog rada u hrvatskom turizmu, gdje radnici često bivaju smješteni u prenapučenim i neadekvatnim prostorima, daleko od svojih domova i obitelji.