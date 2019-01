Hrvatski narodni sabor: Haaške presude se zloupotrebljavaju, SDA manipulira deklaracijom

Hrvatski narodni sabor BiH na zasjedanju u Mostaru usvojio je deklaraciju od sedam točaka u kojima se jasno govori o zalaganju za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalnom okviru za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH, upozorava na ustavnu i institucionalnu krizu u zemlji, inzistira na načelu jednakopravnosti naroda, traži reforma izbornog zakonodavstva, kao i što brže članstvo u EU i NATO-u.

Rafalna paljba

No jedino zašto se političko Sarajevo “uhvatilo” i medijski i politički sotoniziralo jest točka deklaracije u kojoj je HNS zatražio zaštitu digniteta Domovinskog rata.

Iako se u “spornoj” točki jasno kaže da je zbog dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u BiH dužno procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje, stranke i mediji iz Sarajeva to su prešutjeli i osuli rafalnu paljbu po rečenici iz deklaracije kojom se odbacuju “kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i Hrvatskom vijeću obrane”.

Jasno je kako se u Sarajevu tražilo nešto što se u javnosti može lako sotonizirati, a teren za to je pripremljen izvrtanjem činjenica o povijesnoj ulozi Herceg-Bosne i eksploatacijom priče o “udruženom zločinačkom pothvatu”.

Kako se moglo i očekivati, HNS nije mogao i htio prešutjeti zlouporabu haaških presuda u političke svrhe, kao i pokušaj povijesnog revizionizma kroz prikazivanje Herceg-Bosne kao zločinačke tvorevine. Upravo to su bošnjačke stranke, gotovo bez izuzetka, iskoristile za napade na Hrvate. Riječ je o klasičnom pokušaju opravdanja za pokušaje eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini, a upravo to je prepoznato i navedeno i u samoj deklaraciji HNS-a.

Povratak u prošlost bošnjačka politika redovito koristi za ostvarenje političkih ciljeva u sadašnjosti i budućnosti. Zato nije ni iznenađenje što je od svih poziva na suradnju, izgradnju zajedničke države jednakopravnih naroda, koja će biti dio Europske unije i NATO-ova saveza, političko Sarajevo istaklo samo prošlost o kojoj, naravno, nema niti će biti konsenzusa triju naroda unutar BiH.

Istrgnuti iz konteksta

Dijelovi deklaracije istrgnuti su iz konteksta. U službenim reakcijama stranaka, od SDA do Naše stranke, kritizira se “veličanje” Herceg-Bosne, “oživljavanje udruženog zločinačkog pothvata”, a zbog navodnog “negiranja haaških presuda”, traži se i reakcija visokog predstavnika i međunarodne zajednice protiv HNS-a.

Igrokaz ima ulogu na koju je predsjednik HNS-a Dragan Čović upozorio u izjavi na samom Saboru. Na način na koji se Domovinski rat nastojao kriminalizirati sada se po sličnom konceptu pokušava na neki način dekonstruirati ono što imamo u Ustavu, što je osnova BiH, a to je ono konstituirajuće i “natkrovljujuće”, kazao je Čović, svjestan kako će se iz deklaracije HNS-a u Sarajevu izvlačiti ono s čim je najlakše manipulirati, a to je prošlost.

Politički cilj antihrvatske histerije u Sarajevu lako je uočiti. Ako hrvatske stranke nije moguće isključiti iz buduće vlasti, treba ih što više diskreditirati i oslabiti pregovaračku poziciju, kao i ugled u međunarodnoj zajednici. Da nije tako, onda bi se iz svih sedam točaka deklaracije, kao i iz izjava dužnosnika HNS-a isticali pozivi na jednakopravnost naroda i izgradnju države okrenute EU i NATO-u.

Nažalost, ovakav odgovor iz Sarajeva potvrđuje kako je BiH daleko od unutarnjeg dogovora i stabilnosti te kako će poslijeizborna kriza trajati dugo s neizvjesnim ishodom.

Mnogo je znakova koji upućuju na to da se u situaciji kada je nemoguće izbjeći u novoj vlasti hrvatske i srpske pobjednike, bošnjačka politika odlučuje na održavanje statusa quo, odnosno izbjegavanje uspostave nove vlasti na državnoj i federalnoj razini. Za to će iskoristiti sve, od priključenja NATO-ovu savezu i osporavanja naziva RS-a do sotoniziranja Herceg-Bosne. A poželjni partneri su samo oni Hrvati koji će za Herceg-Bosnu reći da je zločinačka i Srbi koji su spremni nazvati RS genocidnom tvorevinom.

