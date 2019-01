Dodik: Od BiH se možemo odvojiti preko noći. Izetbegović: Dosta je više ponižavanja

Kad god bi se moglo pomisliti da je politička situacija u Bosni i Hercegovini zakomplicirana do kraja i da kriza dotiče dno, pojavi se novi ponor. Tako je u situaciji kada ni tri i pol mjeseca od održavanja izbora nema naznaka dogovora o uspostavi vlasti, kada državni i federalni proračuni nisu usvojeni, a pitanje pridruživanja NATO-u zaustavlja sve druge političke procese, vodeća bošnjačka stranka SDA izišla je s najavom da će pred Ustavnim sudom BiH osporavati naziv entiteta Republika Srpska. Ističu kako Republika Srpska nije samo srpski, već i bošnjački i hrvatski entitet, kao i entitet svih ostalih građana te da je samim tim naziv entiteta diskriminatorski.

Erdoganova uloga

Za mnoge iznenađujuća najava, posebno njen tajming, izazvala je oštre reakcije srpskih stranaka. Čelnik SNSD-a i aktualni predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je prekid svakih pregovora sa SDA o formiranju vlasti, a u slučaju da ta stranka realizira svoju najavu i pošalje zahtjev Ustavnom sudu, Dodik najavljuje i odluku Narodne skupštine RS-a o „osamostaljenju“. Što bi konkretno takva odluka značila nije baš najjasnije, ali je Dodik više puta naglasio kako će za takav potez tražiti suglasnost svih stranaka iz RS-a, uključujući i oporbeni SDS.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL Predsjedništvo BiH: Komšić, Dodik i Džaferović

– Imamo pripremljene zakone da tijekom noći uspostavimo kontrolu na granicama RS-a – kazao je Dodik za N1.

Dodik je jučer sazvao sastanak svih srpskih stranaka u Banja Luci zbog najava iz SDA, upozoravajući kako je to izravan udar na taj entitet, ali i na Daytonski sporazum. Srpski političari redom upozoravaju kako SDA ovakvim potezima ruši daytonsku BiH. Oglasio se i Aleksandar Vulin, neformalni glasnogovornik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, izjavivši da je ovo „napad na samo biće Republike Srpske i da Srbi u BiH na tu provokaciju moraju odgovoriti jedinstveno i smireno”.

U sve su se vrlo brzo umiješali i strani pokrovitelji Daytonskog sporazuma. Ruska Federacija je zatražila žurnu sjednicu Vijeću za provedbu mira. Vrhovni tumač Daytonskog sporazuma, visoki predstavnik Valentin Inzko, kojem Srbi i Hrvati često spočitavaju probošnjačku politiku, izjavio je da je najava inicijative SDA “usred rasprava o formiranju vlasti, neodgovorna, kontraproduktivna i dodatno podriva povjerenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima te podsjetio da se, prema Ustavu, BiH sastoji od dva entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH.

Iako se intimno pa i politički slažu s osporavanjem naziva entiteta RS, koji asocira isključivo na jedan konstitutivni narod, političari iz drugih bošnjačkih stranaka prilično hladno su reagirali na inicijativu SDA. Posebno su oprezni u reakcijama imajući u vidu trenutak za njezino pokretanje I dovode to u svezu s pregovorima o uspostavi vlasti. Pojedini analitičari smatraju kako SDA igra igru s Dodikovim SNSD-om kako bi osigurali nacionalnu homogenizaciju pred završne pregovore o uspostavi vlasti, što argumentiraju time da su se izaslanstva dvije stranke sastala samo dan ranije kako bi razgovarali o mogućem postizbornom koaliranju.

S druge strane, pojavila su se tumačenja kako je SDA inicijativu pokrenula uz potporu nekih stranih centara moći. Mediji, ali i srpski političari su primijetili kako ovakav potez dolazi samo nekoliko dana nakon što se glavni vanjskopolitički saveznik Bakira Izetbegovića, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvoreno založio za promjenu Daytonskog sporazuma koji nije polučio željene rezultate. Neki čak u svemu vide i prste nekih zapadnih vlada koje navodno žele isprovocirati Dodika da napravi neke poteze koji će ga diskvalificirati kao partnera u bilo kakvim procesima. Naravno, ovakvi scenariji polaze od toga da je Dodik već odavno na Zapadu obilježen kao “ruski čovjek na Balkanu” te da je kao takav problem za EU i SAD.

Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL Putinov čovjek: Dodik je često s ruskim predsjednikom

Međutim, sve su to špekulacije koje će teško dobiti bilo kakvu službenu potvrdu. Sam čelnik SDA Bakir Izetbegović jučer je pokušao objasniti zašto je baš sad, u osjetljivom političkom trenutku i svojevrsnom vakuumu vlasti, izišao s ovako osjetljivom inicijativom.

On je kazao da u izvornom Daytonskom sporazumu, napisanom na engleskom jeziku, RS ne znači ništa. Kako kaže, intenziviran je napad na BiH na dnevnoj bazi, od blokade NATO puta pa sve do usporedbi BiH s Kosovom i to je, kaže, razlog zbog kojeg je upućena ova inicijativa. – Ako je to srpsko i ničije drugo, onda se možda mogu i tako ponašati. Nije zahtjev SDA da se ukine naziv RS, jer u ovoj zemlji je sve i srpsko, ali nije ni ekskluzivno srpsko. Dakle, pripada i Bošnjacima i Hrvatima i ostalima, jednako kao i Srbima. Tražit ćemo da se u sve, pa i u naziv RS-a, unesu Bošnjaci i Hrvati – kazao je Izetbegović.

Ipak je spustio loptu

Lider SDA istakao je da je vrijeme da se kaže da je dosta, jer je RS bazirana “na kostima ljudi” i “na genocidu”, a prihvaćeno je zbog mira.

– Nismo prihvatili da to bude entitet u kojem će se dominirati i u kojem će se ponižavati ljudi – kazao je Izetbegović.

Zbog kritika s kojima je suočen ili iz nekog drugog taktičkog razloga Izetbegović je ipak donekle spustio lopticu pojašnjavajući kako apelacija za sada neće biti upućena. Ostavit će se, kaže, pola godine vremena da se “promijeni odnos RS-a prema državi BiH”, a SDA je spremna i promijeniti svoju odluku o apelaciji.

– Na naše pravo da se obratimo Ustavnom sudu BiH oni su (vlasti RS) odgovorili da će djelovati neustavno. Pokušavaju nam uvesti autocenzuru. Prijetnje su otcjepljenjem RS-a i referendumom. Vrijeme je da te stvari očistimo i da se stane na loptu, odnosno da kažemo zar stvarno mislite da se tako možete ponašati u BiH – kazao je Izetbegović.

U svakom slučaju, bez obzira hoće li i kad SDA podnijeti pomenuti apelaciju pred Ustavnim sudom, šanse da ona bude prihvaćena ili da naziv RS-a bude promijenjen vrlo su male. Izvjesno je da niti jedna politička stranka u RS-u, Srbija pa ni Rusija ne bi pristale na takvo što, a teško je povjerovati da je nakon 23 godine ovo pravi trenutak da se Zapad, uz sve svoje druge problem, bavi novom krizom na Balkanu. Za međunarodnu zajednicu je, a to su više puta vrlo jasno kazali, prioritet je formiranje vlasti na svim razinama u BiH. Inicijativa SDA tomu nikako ne ide u prilog.

Odnos vodeće bošnjačke i srpske stranke, SDA i SNSD, već godinama je obilježen sukobima i suradnjom, koji se, čini se, ciklično smjenjuju. Ipak, gašenje vatre benzinom, na što liči najnoviji potez SDA, teško može pomoći relaksiranju trenutačno hladnih odnosa između dvije stranke.

