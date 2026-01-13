Naši Portali
Hrvatski liberalizam 25 godina od smrti Vlade Gotovca ostao bez ideja, hrabrosti i saveznika

13.01.2026. u 17:50

Od nositelja demokratske tranzicije liberalne stranke postale su marginalni akteri, dekor vlasti, opozicija bez sadržaja i apologeti neliberalnih tendencija bez jasnog identiteta i političkog utjecaja

U prosincu prošle godine navršilo se 25 godina od smrti Vlade Gotovca, jednog od najvećih hrvatskih intelektualaca 20. stoljeća i jednog od najznačajnijih hrvatskih političara 1990-ih. Doprinos Vlade Gotovca posebice je važan za artikulaciju liberalnih političkih ideja i etabliranje liberalizma kao političke ideologije u Hrvatskoj nakon uvođenja višestranačja.

Gotovac je bio autentični hrvatski liberal jer je uspio pomiriti ideju hrvatske državnosti i kolektivne slobode s jedne strane s vrijednostima individualnih sloboda s druge strane. Bilo je to izrazito važno, s obzirom na to da je dobar dio ostalih tada opozicijskih kretanja dolazio s krajnje desnice te je prijetila opasnost da se u procesu tranzicije naglasak stavi isključivo na uspostavu vlastite države i suverenitet, a da se pri tome žrtvuju individualne slobode. I danas je krajnjoj hrvatskoj desnici državna i nacionalna simbolika puno važnija od stvarnih uvjeta života građana. K tome, dao je doprinos ugrađivanju elemenata socijalnog liberalizma u program HSLS-a, prihvaćajući da je određena razina socijalne sigurnosti nužna da bi se svakoj osobi omogućilo ostvarivanje punih potencijala, na vlastitu dobrobit i dobrobit cijelog društva.

