Hrvatski gradovi u mraku na sat vremena: Pridružili se globalnoj akciji za spas planeta

Hrvatski gradovi zamračili su u subotu u 20,30 sati na sat vremena najprepoznatljivije znamenitosti i tako se pridružili " Satu za planet Zemlju ", kojeg već 18 godina organizira Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF upozoravajući na golem gubitak prirode i klimatske promjene. Zagreb, Pula, Rijeka, Crikvenica, Varaždin, Bjelovar, Đakovo, Ogulin i drugi gradovi u Hrvatskoj, uključujući cijelu Makarsku rivijeru, zamračili su u subotu u 20,30 sati svoje najprepoznatljivije znamenitosti.

Zidine u Dubrovniku i južno pročelje Dioklecijanove palače, UNESCO-va baština u Hrvatskoj, i ove su godine provele jedan sat bez dekorativne rasvjete, pridruživši se tako pedesetak UNESCO-vih znamenitosti u svijetu koje već godinama sudjeluju u toj WWF-ovoj inicijativi. Tijekom tog jednog sata, u akciji su bili zagrebački Trg Nikole Šubića Zrinskog i Trg Marka Marulića na kojem je upriličeno i prigodno obilježavanje te WWF-ove inicijative.

"Nakratko smo zaustavili program Festivala svjetla Zagreb i, uz praizvedbu 'Vodene simfonije' Alexa Brajkovića, u mraku na Marulićevom trgu promislili smo o promjenama koje možemo učiniti kako bismo bili odgovorniji stanovnici našeg planeta", izjavila je Hini Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija u WWF-u Adria. Suradnja s prirodom umjesto rad protiv nje, ističe Boić Petrač, može biti odgovor na mnoge društvene probleme. Primjerice, obnova šumskih, močvarnih i obalnih staništa može apsorbirati emisije ugljika i pomoći zajednicama u prilagodbi na klimatske promjene.

"Moramo dopustiti prirodi obnovu kojom ćemo joj omogućiti da se sama izbori protiv brojnih izazova koje joj nameću klimatske promjene, ali i ljudske aktivnosti", poručila je Boić Petrač. WWF Adria i ove godine u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, sudjeluje u 3D mappingu "We Are All Connected" (Svi smo povezani) na pročelju Državnog arhiva na Marulićevom trgu, u sklopu Festivala svjetla Zagreb, a tema ovogodišnje projekcije je snaga vode. Simbolično je to povezano i s obilježavanjem Svjetskog dana voda, koji se također obilježava u subotu, 22. ožujka.

Iz WWF-a Adrije su poziv da se pridruže "Satu za planet Zemlju" u subotu u 20,30 sati jednosatnim gašenjem svjetala uputili i hrvatskim građanima, tvrtkama i institucijama. "Sve smo češće svjedoci ekstremnim klimatskim promjenama, a prema zadnjem izvještaju o stanju planeta, u zadnjih su se 50 godina veličine populacija divljih vrsta smanjile za šokantnih 73 posto", upozorili su iz WWF Adrije te pozvali sve da ugase svjetla na jedan sat i razmisle što se može učiniti bolje kako ne bi postalo prekasno.

Ove godine u akciji sudjeluje 195 zemalja, a počela je u 20,30 sati po lokalnom vremenu gašenjem javne rasvjete na prepoznatljivim znamenitostima u gradovima Novog Zelanda, rekla je Boić Petrač.

