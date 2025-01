Hrvatski gradovi našli se na listama najljepših i najružnijih destinacija u Europi: 'Nije za duži boravak'

Britanski Telegraph nedavno je objavio listu najljepših i najružnijih obalnih mjesta u Europi, a zanimljivo je da su se na toj listi našli i hrvatski gradovi. Fascinantno je kako su naši gradovi zauzeli mjesta i na jednoj i na drugoj listi.

Što se tiče najljepših gradova, prvo mjesto pripalo je Collioureu u Francuskoj, a slijede Cefalù na Siciliji u Italija, i Comporta u Portugalu. Na četvrtom mjestu našao se naš Rovinj. Rovinj je opisan kao savršeno slikovit grad s očaravajućim starim gradom na poluotoku, modernim ljetnim hotelima, brojnim restoranima s plodovima mora i pouzdanim pružateljima vodnih sportova.

„Savršeno slikovit, s očaravajućim starim gradom smještenim na malom poluotoku, okrunjenim crkvom na vrhu brda, Rovinj ima sve što vam treba za idealni odmor na plaži. Sanjiv ribarski port okružen restoranima s plodovima mora, moderni ljetni hoteli i pouzdani pružatelji vodnih sportova. Možete uzeti brod za otok Sveti Andrija, prepun borove šume, za kupanje, pridružiti se ronilačkom izletu do brodoloma Barona Gautscha ili biciklirati kroz park Zlatni rt. Uživajte u zalasku sunca uz šetnju obalom, uživajte u pečenoj brancini (Rovinj ima dva restorana s Michelinovim zvjezdicama) i završite večer koktelima uz more uz svjetlost svijeća."

S druge strane, Telegraph je objavio i listu najružnijih obalnih gradova u Europi. Na prvom mjestu našao se Monaco, slijedi Ostia u Italiji, a na trećem mjestu našle su se Ploče. Za Ploče piše da je zapušteni port s petrohemijskim terminalom i silosima za žito, smješten uz ušće rijeke Neretve. „Smještene otprilike na pola puta između Dubrovnika i Splita, uz spektakularnu, ali zahtjevnu obalu, Ploče bi vam mogle dati dojam da je to razumno mjesto za zaustaviti se. U stvarnosti, to je zapušteni port s petrohemijskim terminalom i silosima za žito, smješten uz ušće rijeke Neretve. Razvijen pod Jugoslavijom, ima željezničku prugu koja vodi u unutrašnjost prema Sarajevu (danas radi samo ljeti, nudeći slikovitu rutu kroz dolinu Neretve prema Bosni), a tu je i korisna trajektna linija Jadrolinije za Trpanj na Pelješcu. No, to nije mjesto na kojem biste željeli dulje ostati.", piše Telegraph.

