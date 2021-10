Hrvatski europarlamentarac napao EU zbog Poljske: 'Stalno su na tapeti. Ljevica ruši EU'

Reagirajući na ključne točke plenuma u Europskom parlamentu, Ladislav Ilčić, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, kritizirao je Europsku uniju jer su, tvrdi, stalno "na tapeti" Poljska i Mađarska, umjesto "gorućih problema poskupljenja, energetske krize i sve većih ilegalnih migracija",

"Poljski Ustavni sud donio je odluku da je nadređen europskim sudovima u područjima u kojima Europska unija nema nadležnost. Dakle, Poljaci ne uskraćuju nadležnost Europske unije u područjima koja su eksplicitno potvrđena i potpisana u europskim ugovorima. No, to europskoj ljevici i pučanima nije dovoljno. Oni se ne mogu suzdržati od nametanja svojeg svjetonazora drugima", navodi Iličić u reagiranju, te dodaje da nesposobnost prihvaćanja drugih svjetonazora i isključivost ljevice vode k razbijanju europskog zajedništva.

"Vidjeli smo to u povijesti kad su komunističke zemlje zatvarale granice. A u to su vrijeme kršćani Schuman, Adenauer i de Gasperi stvorili Europsku zajednicu. Bilo je to puno teže vrijeme nego danas, kad su razlike među narodima bile puno veće, kad su rane rata još bile svježe. Te bi kršćane današnji ljevičari nazvali ekstremnim desničarima, no ti su kršćani tada uspjeli nadvladati razlike među narodima i stvoriti Europsku uniju koju danas ljevica ponovno ruši", tvrdi Ilčić, koji u EP-u djeluje kao dio grupe Europskih konzervativaca i reformista.

Ističe da ga žalosti što u svemu tome ljevicu podržavaju i Europski pučani.

"Prihvaćanjem ove isključive politike ljevice pučani gube izbore za izborima, zemlju za zemljom. Oni ne mogu pobijediti socijaliste u centraliziranju moći. To je politika ljevice. Stranke demokršćanske orijentacije moraju biti svjesne toga da je jedna od zadaća Europske unije bila na kršćanskim temeljima donijeti slobodu i demokraciju europskom istoku, a ne prakse iz Sovjetskog Saveza preseliti na zapad", zaključuje Ilčić.