Hrvatski bi slogan trebao biti: Otići van, učiti od najboljih i vratiti se na najljepše mjesto na svijetu

Deseti Dan doktorata na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održava se ovog tjedna. Tada jedan od naših najuglednijih fakulteta otvara svoja vrata kako bi javnosti predstavio vrhunska istraživanja i znanstvena postignuća svojih doktorandica i doktoranada. Sasvim je točno kako je riječ o jedinstvenom događaju na kojem se izravno može svjedočiti izvrsnosti istraživačkog rada i njegovu utjecaju na razvoj znanosti, tehnologije i društva.

Na događaju će biti prikazani radovi mladih istraživača, vođenih mentorstvom vodećih znanstvenika i u suradnji s industrijom. Organizator ističe kako je u posljednjih 10 godina na FER-u svoje doktorske disertacije obranilo gotovo 400 istraživačica i istraživača, a ukupno njih više od 1100. Ove će godine fokus biti na biomedicinskom inženjerstvu, održivoj energetici, kibernetičkoj sigurnosti i strojnom učenju, o čemu će govoriti predstavnici nekih od naših najuspješnijih tvrtki iz tog područja. O tome razgovaramo s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Capuderom, prodekanom FER-a za istraživanje i inovacije.

Koliko ćemo znanstvenih radova i istraživanja vidjeti na ovogodišnjim Danima doktorata? Koliko će biti s hrvatskih, a koliko, možda, sa stranih sveučilišta koja potpisuju naši mladi znanstvenici?

Na ovogodišnjem Danu doktorata FER-a bit će predstavljeno 56 radova; riječ je o obranjenim temama doktorata koji proizlaze iz više od 190 projekata koje FER trenutačno provodi. Najbolji odgovor s kime sve surađujemo iz Europe i svijeta dobit ćete ako dođete 5. lipnja na FER. Naši doktorandi i istraživači dio svojih istraživanja provode na stranim institucijama i ponosno ističemo da je FER jedan od vodećih korisnika programa koji doktorandima omogućavaju specijalizacije na stranim sveučilištima, institucijama i u vrhunskim istraživačkim sredinama.

Ovaj dio edukacije i iskustva smatramo iznimno važnim – za izvrsnost i inovativnost ključno je da učimo od najboljih, da stalno tražimo rješenja, kako se kaže, izvan okvira. Uvjeren sam da je Dan doktorata FER-a mjesto gdje je moguće vidjeti i čuti najbolje od hrvatskog istraživanja. FER je institucija s najvećim brojem kompetitivnih projekata, najaktivnija je hrvatska visokoškolska institucija u europskom istraživačkom projektu, što je posebno vidljivo po broju projekata iz programa Obzor, ali i institucija koja ima najaktivniju suradnju s hrvatskom industrijom. Projekti i suradnja s hrvatskom poslovnom scenom izravno se translatiraju i ogled su vrhunskih istraživanja.

Kada pogledamo deset izdanja Dana doktorata, što bi se moglo izdvojiti, neki od radova ili istraživanja koji su poslije prihvaćeni u časopis visoke kategorije ili se dogodio neki drugi uspjeh?

U posljednjih 10 godina na FER-u je svoje doktorske disertacije obranilo gotovo 400 istraživačica i istraživača, a ukupno njih više od 1100! Koga sve i što sve izdvojiti iz ovih 400 koji su prezentirali svoje radove na posljednjih devet Dana doktorata? Svakako da je, prema podatcima HZMO-a, više od 85% njih danas mirovinski osigurano u Hrvatskoj. To znači da upravo oni danas vode hrvatske tvrtke, stvaraju nove proizvode i usluge, daju poticaje za inovacije koje oblikuju budućnost hrvatskoga i europskoga gospodarstva. Doktorskim istraživanjima ne produciramo samo vrhunske radove u časopisima, doktorski studij FER-a inkubator je budućih lidera hrvatske inovativne poslovne scene.

Već u najavi stoji sasvim točna konstatacija da se doktorske disertacije danas povezuju s industrijskim potrebama vezanima za nova područja poput, recimo, kibernetičke sigurnosti. No, koliki je doista interes u studenata za takva relativno nova područja, ima li već dostatnog interesa za njih?

Različiti oblici suradnje s industrijom očituju se u tome da FER slijedi trendove razvoja, ne samo u istraživanju već i edukaciji na nižim razinama diplomskog i prijediplomskog studija. FER-ovi studenti već su na diplomskim studijima svjesni novih područja i usmjereni na istraživanja u domenama koja ističemo na ovogodišnjem Danu doktorata. Primijetite da se sva četiri tematska područja koja smo ove godine izdvojili na našem Danu doktorata (biomedicinsko inženjerstvo, održiva energetika, kibernetička sigurnost, strojno učenje) smatraju inovativnima i većina rasprava na koje ćete naići u medijskom prostoru govore o njima kao budućnosti. Na FER-u su ona stvarnost već godinama, a rezultate projekata i istraživanja u ovim domenama već smo uspješno prenijeli i u industriju.

Prije dvije godine pokrenuto je i biomedicinsko inženjerstvo i na FER-u i na FSB-u. Kakav je odaziv, jesu li možda već uočeni studenti koji bi mogli za nekoliko godina sudjelovati na Danima doktorata?

Već je ove godine jedna od tema Dana doktorata biomedicinsko inženjerstvo. Dakle, ne moramo čekati nekoliko godina – već smo aktivni u ovom području, imamo projekte, međunarodne suradnje i impresivne rezultate. FER provodi istraživanja u području biomedicinskog inženjerstva već godinama, pa i desetljećima – od obrade biomedicinskih signala i slika, preko modeliranja fizioloških sustava, do razvoja nosivih tehnologija i sustava za potpomognutu dijagnostiku. Upravo je zbog tog snažnog istraživačkog temelja i prepoznatljivosti među međunarodnim partnerima pokrenut diplomski studij biomedicinskog inženjerstva, radi daljnje internacionalizacije te jačanja identiteta i prepoznatljivosti ovog interdisciplinarnog područja. Studij okuplja studente i nastavnike s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te suradnjom s domaćom i stranom industrijom, ali i s kliničkim partnerima, dodatno učvršćuje most između znanosti, tehnologije i zdravstva.

Najavljen je i doista impresivan niz predavača i panelista. Kako je zamišljeno da oni predstave sebe i svoje tvrtke? Postigne li se interes studenata za te tvrtke ako oni već ne znaju dovoljno o njima?

Pozvani govornici neće prezentirati svoje tvrtke, godinama surađujemo sa svima i prepoznajemo ih kao lidere u tematskim područjima. Očekujem predavanja drugačijeg tipa, predavači će nam dati svoje vizije razvoja pojedine industrije, pogled u budućnost, potrebe, izazove i smjernice kako ono što radimo odvesti na novu razinu. Želja nam je da istraživanja na FER-u ne budu smisao sama sebi, već da prelaze akademske zidine, budu primjenjiva u industriji i stvaraju otpornu i inovativnu hrvatsku industriju. Iz tih predavanja svi moramo naučiti koliko smo (ne)uspješni, zapitati se koliko bolje možemo, kako, s kime... Ni akademija ni industrija nemaju alternativu ako želimo ostati globalno kompetitivni, moramo tražiti teme, područja i suradnje u kojima možemo biti nišno, ali globalno najbolji.

Predstavlja se i veliki broj doktorskih disertacija koje će na obranu. Posteri su interesantni, hoće li se disertacije predstavljati i na još neki način, možda će ih doktorandi osobno predstaviti?

Odabrane teme bit će prezentirane odmah nakon pozvanih govornika. Pokušat ćemo odgovoriti na izazov koji predavač postavi pred nas – koliko smo dobri u traženju i davanju odgovora koje industrija treba. Bit ćemo samokritični, to su nam smjernice za budućnost. Osim fokusiranih prezentacija, svi doktorandi tijekom cijeloga dana bit će na raspolaganju za raspravu o svome radu, temi, novitetima, ciljevima za budućnost, idejama za suradnju.

Koliko vidimo, odabrali ste svoju znanstvenu karijeru nastaviti u Hrvatskoj. Zašto, i sami ste bili jedan od najbolje ocijenjenih doktoranada na FER-u, a i usavršavali ste se na Sveučilištu u Manchesteru?

Otići van, učiti od najboljih i vratiti se živjeti i raditi na najljepšem mjestu na svijetu – ovo bi trebao biti slogan akademskog "turizma" Hrvatske. Za tako nešto moramo jasno definirati svoje nacionalne razvojne politike, zadržavati svoje najbolje talente, vraćati one koji su otišli, poticati suradnje i mobilnosti te usmjeravati da su u službi razvoja inovativne Hrvatske. Zahvaljujući okviru programskih financiranja imamo priliku prepoznati one s vizijom razvoja, prestati se skrivati iza konvencionalnih pristupa i iskoračiti u budućnost nagrađivanjem najboljih. Ako ni dalje nećemo imati hrabrosti za to, ne samo da ćemo stajati na mjestu nego ćemo ići unazad. I u tom će slučaju u Hrvatskoj biti sve manje ljudi kojima ćete moći postaviti ovakva pitanja.

Ipak, tema energetike gotovo je neiscrpna u Hrvatskoj, specijalizirali ste se za električna vozila, baterije, napredne energetske mreže. Je li točan dojam da i dalje zaostajemo na području punionica za električna vozila, i lokacijski kao i logistički, pri čemu nam ni turizam situaciju ne čini lakšom? Bavite se i pametnim rješenjima za obnovljive izvore, što je također, smatram, iznimno važno područje jer se čini da nemamo osmišljene sustave pohrane tako dobivene energije nego ona mora izravno u mrežu. Što bi trebalo učiniti, razvijate li vi s kolegama možda neko rješenje za tu situaciju?

Jedna od izdvojenih tema Dana doktorata FER-a je održiva energetika. Ponavljam poziv; dođite poslušati rješenja koja smo razvili u suradnji s našom industrijom. Imat ćemo priliku dobiti i pogled u budućnost od člana Uprave naše najvažnije razvojne tvrtke u području energetike – Končar. Vjerujem da će upravo u ovoj temi biti puno zanimljivih radova, ideja i prilika za raspravu.

Što nas čeka u budućnosti, IoT, još električnih vozila, to je sigurno, no ništa se nije dogodilo od katastrofičnih scenarija nedostatka energije uslijed naglog povećanja broja trošila?

Ne brinite se, ne čekaju nas katastrofe. Čekaju nas promjene u energetici koju znamo, čekaju nas nova rješenja i istaknuo bih energetiku kao područje s velikim potencijalom za razvoj inovacija u Hrvatskoj. Bili smo predvodnik prije 130 godina, ne vidim razlog da to ne ostanemo i budućih 130 godina. FER će sigurno tome pridonositi.

>> FOTOGALERIJA Ovo su najopasnije vrste u Jadranu: Jedna je izuzetno otrovna i smrtonosna, a došla je iz drugih mora