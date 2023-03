Hrvatske granate u rukama ukrajinskih vojnika: Prvi ih je naručio Gotovina, znao je kako su moćne

Hrvatski RBG-6, ili ručni bacač granata revolverskog tipa sa šest granata 40 mm, svakih nekoliko godina osvane u svjetskim medijima, uvijek u drugom ratu. Prije desetak godina primijećen je u rukama sirijskih pobunjenika, pa se bila aktualizirala priča o RBG-6, a sada je opet aktualan jer su ga u svom naoružanju pokazali pripadnici specijalne ukrajinske vojne postrojbe "Kraken". Riječ je o specifičnom oružju koje dolazi do izražaja u bliskoj borbi, granate proizvedene u Hrvatskoj mogu se aktivirati na minimalnim udaljenostima već od 11 do 28 metara, a efektivni domet tog oružja je nešto manje od 400 metara. Ovaj bacač proizvodi se i dalje u Hrvatskoj, no u pravilu kad netko naruči veću seriju, od nekoliko stotina komada.