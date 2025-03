Hrvatska opet u minusima, evo gdje je bilo najhladnije, a mnogima se neće svidjeti ono što dolazi za vikend

Hrvatska se i danas u nekim dijelovima probudila u minusima. Gračac je bio jutros u 7 najhladniji s -5,1 stupnjeva Celzijeva. Slijedi Gospić s -4,8, zatim s -4,3 te Lekenik u kojem je izmjereno -4,2.

No, usprkos hladnim jutrima i mrazu, DHMZ piše kako nas danas čeka sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice uz umjeren i jak mraz. Vjetar slab, poslijepodne ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

Ni petak se neće puno razlikovati. Bit će pretežno sunčano, a prema kraju dana na zapadu umjerena naoblaka. Ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a mjestimice i slab mraz, uglavnom u Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu ponegdje i jugo. Minimalna temperatura zraka uglavnom od -2 do 2 °C, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Maksimalna temperatura većinom od 15 °C do 18 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Vikend treba dobro iskoristiti, posebice sunčanu subotu jer od nedjelje dolazi promjena i kiša koja će krenuti s obale, a u ponedjeljak bi trebala zahvatiti cijelu zemlju. No, temperature će tijekom dana i dalje ostati visoke (do 18°C).

