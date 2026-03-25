Hrvatska kovnica novca otvorila prvu maloprodajnu poslovnicu

U samom srcu Zagreba, na adresi Jurišićeva 17 u Zagrebu , otvorena je prva maloprodajna poslovnica Hrvatske kovnice novca – prostor u kojem vrijednost izlazi iz digitalnog okvira i postaje dio stvarnog gradskog ritma.

Do sada su se izdanja Hrvatske kovnice novca mogla kupiti isključivo putem web trgovine . Klik, košarica, dostava. Funkcionalno, brzo, digitalno. No numizmatičke kovanice oduvijek su više od proizvoda. One su težina metala u ruci, suptilni reljef koji pod drugačijim kutom svjetla otkriva nove detalje, preciznost koju fotografija ne može u potpunosti prenijeti. Upravo zato otvoren je prostor u kojem se ta vrijednost može doživjeti uživo.

Srebrne medalje Hrvatske kovnice novca

Nova poslovnica zamišljena je kao mjesto susreta kolekcionara, zaljubljenika u numizmatiku, ali i svih onih koji traže poklon s trajnom vrijednošću. U ponudi su zlatne i srebrne medalje, investicijsko zlato i srebrnjaci te aktualna numizmatička izdanja koja prate važne trenutke hrvatske baštine i identiteta.

Hrvatska kovnica novca, državna kovnica u 100-postotnom vlasništvu Hrvatske narodne banke, već desetljećima spaja tradicionalno umijeće kovanja s modernom tehnologijom. Svaka kovanica prolazi kroz ruke stručnjaka, ali i kroz strojeve visoke preciznosti. Rezultat je predmet koji istovremeno nosi estetsku, simboličku i materijalnu vrijednost.

Z latnici i srebrnjaci Hrvatske kovnice novca

Otvaranjem fizičke poslovnice u centru glavnog grada, Kovnica dodatno približava svoja izdanja javnosti. Prostor u Jurišićevoj 17 omogućuje individualno savjetovanje, detaljan uvid u proizvode i neposrednu kupnju, bez čekanja dostave. Radno vrijeme poslovnice je radnim danima od 8:30 do 15:30.

U vremenu kada je gotovo sve digitalno, otvaranje vrata fizičkog prostora djeluje gotovo simbolično. Kao podsjetnik da neke vrijednosti i dalje traže dodir, pogled izbliza i razgovor. Jer kovanica nije samo sredstvo plaćanja niti kolekcionarski predmet – ona je komad metala koji pamti vrijeme u kojem je nastao.

Nova adresa u centru Zagreba tako postaje više od trgovine. Postaje mjesto gdje se vrijednost može – doslovno – držati u ruci.