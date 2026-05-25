Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Poslušaj
Program

Društveno bankarstvo Erste banke pomoglo u otvaranju ili očuvanju više od 3600 radnih mjesta

Erste ban
Foto: Erste banka
VL
Autor
Promo
25.05.2026.
u 12:36

U posljednjih deset godina, od kada je program društveno odgovornog bankarstva prisutan na hrvatskom tržištu, otvoreno je ili očuvano više od 3600 radnih mjesta, a 89% klijenata društvenog bankarstva izjavilo je da je uspjelo popraviti svoju ekonomsku situaciju. Osim toga, više od 1030 klijenata u Hrvatskoj iskoristilo je više od 28 milijuna eura financijskih sredstava u okviru programa. Rezultati su to procjene učinka Programa društvenog bankarstva međunarodne Erste grupe na lokalnu zajednicu u SIE regiji, provedene prema metodologiji razvijenoj u suradnji s bečkim sveučilištem Vienna University of Economics and Business.

Program društveno odgovornog bankarstva se od 2016. provodi u svim zemljama članicama međunarodne Erste grupe, a osim što nudi pristup individualiziranom financijskom praćenju, pruža ekspertnu i sveobuhvatnu uslugu segmentu poduzetnika početnika, neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika, s ciljem njihove financijske inkluzije. Jedini je takav program na bankarskom tržištu u Hrvatskoj, a uključuje podršku kroz edukacije, financijsko savjetovanje i poslovne alate. 

Društveno odgovorno bankarstvo unutar međunarodne Erste Grupe temeljeno je na trima načelima – mjerljivom utjecaju, dodanoj vrijednosti i pozitivnom poslovnom modelu. U posljednjih je deset godina s više od 800 milijuna eura podržalo više od 60 tisuća poduzetnika početnika, neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika u Srednjoj i Istočnoj Europi. Od toga je više od 100 milijuna eura plasirano samo u 2025. godini.

Vjerujem da je tijekom posljednjeg desetljeća društveno bankarstvo doista značajno utjecalo na naše klijente potvrdivši tako još jednom da su nam u ovom programu bitni ljudi, a ne brojke. Put pred nama je otvoren, pun prilika, i uvjerena sam da ćemo uz kontinuiranu predanost i otvorenost prema novim horizontima nastaviti pomicati granice te stvarati utjecaj i vrijednost. Zajedno oblikujemo budućnost u kojoj klijenti društvenog bankarstva nastavljaju rasti i dodatno nas inspirirati“, istaknula je Tina Sirotić, voditeljica Službe za društveno odgovorno bankarstvo.

Društveno odgovorno bankarstvo u brojkama

Kada govorimo o poduzetnicima početnicima u Hrvatskoj, u okviru programa dosad su financirana 744 klijenta s više od 16 milijuna eura, dok je program edukacije koristilo gotovo 37 tisuća klijenata. Otvoreno je ili očuvano oko 2200 radnih mjesta, a 93% poduzetnika početnika koji su sudjelovali u programu zadovoljni su odlukom da pokrenu vlastiti posao, dok 90% smatra da je popravilo svoju ekonomsku situaciju. 

Osim podrške poduzetnicima početnicima, program društvenog bankarstva Erste banke podršku pruža i neprofitnim organizacijama i društvenim poduzetnicima. Dosad je kroz program s 12 milijuna eura podržana 291 organizacija, a 93% polaznika programa pritom je bilo uspješno u povećanju svojih godišnjih prihoda. Edukacije u sklopu programa društvenog bankarstva prošlo je nešto više od 3000 polaznika koji su na taj način otvorili ili očuvali više od 1400 radnih mjesta. 

Ključne riječi
Erste banka Erste grupa

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!