Društveno bankarstvo Erste banke pomoglo u otvaranju ili očuvanju više od 3600 radnih mjesta

U posljednjih deset godina, od kada je program društveno odgovornog bankarstva prisutan na hrvatskom tržištu, otvoreno je ili očuvano više od 3600 radnih mjesta, a 89% klijenata društvenog bankarstva izjavilo je da je uspjelo popraviti svoju ekonomsku situaciju. Osim toga, više od 1030 klijenata u Hrvatskoj iskoristilo je više od 28 milijuna eura financijskih sredstava u okviru programa. Rezultati su to procjene učinka Programa društvenog bankarstva međunarodne Erste grupe na lokalnu zajednicu u SIE regiji , provedene prema metodologiji razvijenoj u suradnji s bečkim sveučilištem Vienna University of Economics and Business.

Program društveno odgovornog bankarstva se od 2016. provodi u svim zemljama članicama međunarodne Erste grupe, a osim što nudi pristup individualiziranom financijskom praćenju, pruža ekspertnu i sveobuhvatnu uslugu segmentu poduzetnika početnika, neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika, s ciljem njihove financijske inkluzije. Jedini je takav program na bankarskom tržištu u Hrvatskoj, a uključuje podršku kroz edukacije, financijsko savjetovanje i poslovne alate.

Društveno odgovorno bankarstvo unutar međunarodne Erste Grupe temeljeno je na trima načelima – mjerljivom utjecaju, dodanoj vrijednosti i pozitivnom poslovnom modelu. U posljednjih je deset godina s više od 800 milijuna eura podržalo više od 60 tisuća poduzetnika početnika, neprofitnih organizacija i društvenih poduzetnika u Srednjoj i Istočnoj Europi. Od toga je više od 100 milijuna eura plasirano samo u 2025. godini.

„Vjerujem da je tijekom posljednjeg desetljeća društveno bankarstvo doista značajno utjecalo na naše klijente potvrdivši tako još jednom da su nam u ovom programu bitni ljudi, a ne brojke. Put pred nama je otvoren, pun prilika, i uvjerena sam da ćemo uz kontinuiranu predanost i otvorenost prema novim horizontima nastaviti pomicati granice te stvarati utjecaj i vrijednost. Zajedno oblikujemo budućnost u kojoj klijenti društvenog bankarstva nastavljaju rasti i dodatno nas inspirirati“, istaknula je Tina Sirotić, voditeljica Službe za društveno odgovorno bankarstvo.

Društveno odgovorno bankarstvo u brojkama

Kada govorimo o poduzetnicima početnicima u Hrvatskoj, u okviru programa dosad su financirana 744 klijenta s više od 16 milijuna eura, dok je program edukacije koristilo gotovo 37 tisuća klijenata. Otvoreno je ili očuvano oko 2200 radnih mjesta, a 93% poduzetnika početnika koji su sudjelovali u programu zadovoljni su odlukom da pokrenu vlastiti posao, dok 90% smatra da je popravilo svoju ekonomsku situaciju.