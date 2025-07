Hrvatska izgubila arbitražu s francuskom bankom: Treba nadoknaditi 17.55 milijuna eura

Arbitražni Tribunal Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) odbio je prigovor Hrvatske koja je osporavala njegovu nadležnost u sporu protiv francuske banke Societe Generale kojoj Hrvatska sada treba nadoknaditi 17.55 milijuna eura, ali i troškove postupka. Državno odvjetništvo (DORH) koje državu zastupa u arbitražnim sporovima u srijedu je izvijestilo da je ICSID arbitražni pravorijek donio 30. lipnja ove godine. Pravorijekom su odbijeni prigovori Republike Hrvatske kojima je osporavala nadležnost Arbitražnog Tribunala odnosno utvrđeno je da je Arbitražni Tribunal ICSID-a nadležan za odlučivanje o sporu, navode u priopćenju.

Nadalje, utvrđeno je da su zahtjevi tužitelja dopušteni te da je Hrvatska donošenjem Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, kao i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (oba iz 2015.) prekršila odredbe ugovora između Vlade RH i francuske vlade o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

Konačno specificirani tužbeni zahtjev je prema podnesku tužitelja od 25. ožujka 2025. godine, a na dan 25. ožujka 2025. iznosio 39.700.000 eura uz kamatu do isplate, izvijestio je DORH. Ističu da je ICSID Hrvatskoj naložio da tužitelju naknadi 17.550.000 eura zajedno s kamatom po stopi Euribor plus 2.42 posto koja teče od svibnja 2017. uz mjesečno obračunavanje kamata do isplate, dok su ostali zahtjevi odbijeni.

Hrvatskoj je također naloženo da tužitelju nadoknadi trošak postupka u ukupnom iznosu od preko 2.8 milijuna eura s pripadajućom kamatom, priopćio je DORH. ICSID je međunarodna institucija osnovana 1966. s ciljem rješavanja sporova između država i stranih investitora, a dio je grupacije Svjetske banke sa sjedištem u Washingtonu.