Kraj ere 'nezamjenjivog' Mladena Bajića, u 75. godini otišao iz DORH-a

Došao je kraj eri Mladena Bajića u DORH-u. "Nezamjenjivi" bivši glavni državni odvjetnik, čiji je trostruki mandat od 2002. do 2014. jedan od najduljih i u EU, konačno je u 75. godini otišao iz DORH-a gdje je, i nakon odlaska u mirovinu, ostao raditi kao savjetnik. Očekivalo se da će glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću jedan od prvih poteza prije godinu dana biti raskid ugovora s Bajićem o pružanju intelektualnih usluga, ali on je novinarima odmah priopćio da Bajić ostaje te da radi na projektu edukacije tužitelja u Ukrajini radi procesuiranja ratnih zločina kao i na jednom projektu u BiH. Kako doznajemo, Bajiću sada nije produljen ugovor o savjetničkim uslugama u DORH-u. Inače, dolaskom Donalda Trumpa na vlast u SAD-u, pod upitnik je došao i njegov angažman u vezi s ratnim zločinima u Ukrajini jer je to bila savjetodavna inicijativa koju je financirala bivša američka administracija.