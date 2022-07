Hrvatska ima svog predstavnika u ključnom EU udruženju turističkih agencija

Boris Žgomba, predsjednik Uprave Unilinea, vodeće destinacijske menadžment kompanije u Hrvatskoj i regiji ponovno je izabran za člana Izvršnog odbora ECTAA-e (Europsko udruženje putničkih agencija i turoperatora). Na reizboru mu je među prvima čestitala i Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta s kojom je održao sastanak o planovima daljnje suradnje i koracima za dodatno unaprjeđenje turizma.

- Čestitam gospodinu Žgombi na ponovnom izboru na mjesto člana Izvršnog odbora Europskog udruženja putničkih agencija i turoperatora (ECTAA), koji okuplja nacionalne udruge putničkih agencija i touroperatora 30 europskih zemalja te predstavlja oko 123.000 poduzeća. Veseli nas da Hrvatska ima direktnog predstavnika u ovom ključnom europskom udruženju za turističke agencije i turoperatore, koji svojim znanjem i iskustvom može dodatno doprinijeti jačanju pozicije Hrvatske kao turistički poželjne i konkurentne destinacije - kazala je ministrica Brnjac.

Članovi ECTAA-e zapošljavaju gotovo 500 tisuća ljudi te generiraju više od 170 milijardi EUR godišnje, što utječe i na njihovu stratešku poziciju u Bruxellesu gdje su prepoznati kao cijenjeni konzultantski partner koji doprinosi stvaranju politika koje mogu utjecati na aktivnosti turističkih agenata i turoperatora. Ujedno, godišnje prodaju više od 300 milijuna avio karata i više od 210 milijuna turističkih aranžmana. Mandat do 2024. – ključno razdoblje za redizajn turizma Žgomba je, uz ostala tri kandidata, ponovno izabran na mandatno razdoblje do 2024. godine, gdje direktno sudjeluje u aktivnostima ECTAA-e koje se kreću od pitanja politika Europske unije, kao i pitanja IATA-e (Međunarodne asocijacije za zračni prijevoz) do pitanja odredišta.

U ECTAA-i nastupa i kao hrvatski predstavnik, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK. Inače, Žgomba je u ECTAA-i primarno zadužen za incoming putovanja u Europu iz destinacija izvan EU što dodatno naglašava važnost njegove uloge i u kontekstu tržišne ekspanzije. Valja istaknuti kako će razdoblje do 2024. biti ključno za turizam tijekom kojeg će se suštinski redizajnirati turistički poslovni modeli što će posljedično utjecati i na ostale sektore, samim time i na gospodarsku sliku Europe kojoj turizam u prosjeku čini nešto više od 10% BDP-a.

- Drago mi je što se važnost ECTAA-e prepoznaje i na nacionalnoj razini, poglavito od strane resornog ministarstva s kojim ćemo nastaviti dosadašnju kvalitetnu suradnju te u koordinaciji s njima nastaviti se zalagati za politike koje će dodatno unaprijediti poslovanje u turizmu. Direktno sudjelovati u ECTAA aktivnostima velika je i važna prilika za domaći turizam, a i jasno priznanje Hrvatske kao strateški važnog turističkog partnera u EU - kazao je Boris Žgomba.

Zaključio je kako će se zalagati za jačanje svijesti o važnosti agencija za ukupni turizam i gospodarstvo, kako kod Europske komisije, tako i kod nacionalnih tijela te stvaranje jačeg sinergijskog ozračja na svim vertikalama što će biti temelj za daljnji razvoj ovog gospodarski važnog sektora.