Hrvatska ima sunce, vjetar, tehnologije i potencijal. Vrijeme je za gradnju

Hrvatska više nema izgovora. Ima sunce, ima vjetar, dostupne tehnologije, spremne investicije i, ono najvažnije, ogroman potencijal koji je prepoznat godinama, ali još uvijek nedovoljno iskorišten. Upravo sada krajnje je vrijeme za zaokret, poručuju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), udruženje u kojem kažu i da administrativni zastoji, pravna nesigurnost te spora provedba reformi zaista moraju otići u prošlost.

Otvaraju se gradilišta, započinje izgradnja elektrana te kreće novi val ulaganja u obnovljive izvore energije, a Dani obnovljivih izvora energije 2025 (Dani OIE 2025) bit će mjesto gdje taj isti val postaje nezaustavljiv. Kroz tri dana programa u osam strateških panela te s više od 50 stručnjaka, od 21. do 23. svibnja Split će postati energetsko središte Hrvatske, ali i regije. Jer Dani OIE, kažu u OIEH, nisu samo još jedna konferencija; platforma je to koja okuplja ključne ljude zelene tranzicije; donositelje odluka, ulagače, inženjere, bankare, konzultante, pravnike, znanstvenike i tehnološke vizionare. A o čemu će oni raspravljati?

Prije svega, na rasporedu je jedno od najaktualnijih pitanja europske energetske politike; mogu li obnovljivi izvori i nuklearna energija zajedno graditi dekarboniziranu budućnost ili su osuđeni na konkurenciju. U toj će diskusiji sudjelovati Giles Dickson, direktor WindEuropea, domaći ministri i predstavnici nuklearnog sektora. Panel moderira Maja Pokrovac, direktorica OIEH, a rasprava će omogućiti strateška promišljanja te potencijalno moguća rješenja za sinergiju dvaju navedenih svjetova.

Već sljedeći dan sudionici se prebacuju na izazove na domaćem terenu, i to kroz panel "Energetska neovisnost Hrvatske – između propisa i prakse" koji ulazi u problem kako uskladiti zakonodavni okvir s ciljevima tranzicije. Kroz konkretne primjere analizirat će se barijere koje usporavaju provedbu; od neučinkovitih procedura do sporih javnih natječaja, a probat će se doći i do odgovora koje su mogućnosti za ubrzanje procesa.

Slijedi odmah panel "Priključenje obnovljivih izvora energije na mrežu – izazovi i rješenja za bržu integraciju" koji se bavi jednim od najvažnijih tehničkih izazova tranzicije. U fokusu su pitanja operativnih ograničenja, fleksibilnih ugovora, tržišnih pravila i izgradnje prijenosne infrastrukture. Jer bez pametnih mreža, interkonekcija i pohrane energije, nema ni ozbiljnog rasta obnovljivih izvora. Kako oni vide izazove s mrežom, pojasnit će predstavnici HOPS-a, EMS-a, HEP-a i privatnog sektora.

I gradilište Vjetroelektrane Poštak virtualno će obići sudionici Dana OIE, a svojevrsni nastavak na spomenuto bit će panel "Gradnja OIE projekata – financijska održivost i operativni izazovi". Raspravljat će se o tržišnim modelima, ugovorima o otkupu energije (PPA i cPPA ugovorima), financijskim jamstvima i kreditnoj podršci. U središtu pažnje bit će i pitanje kako smanjiti rizike za ulagače te osigurati stabilnost i predvidljivost u realizaciji projekata. Posljednji panel drugog dana konferencije jest onaj pod nazivom "Inovacije za novu generaciju postrojenja i baterijskih sustava" koji će pokazati u kojem smjeru ide tehnologija. Predstavnici vodećih tvrtki govorit će o digitalnim alatima, umjetnoj inteligenciji, hibridnim sustavima i pametnim rješenjima koja omogućuju učinkovitije upravljanje elektranama, skladištenje energije i balansiranje mreže.

Na završnom danu Dana OIE u fokusu će biti zelena tranzicija koja počinje lokalno, u suradnji s prirodom. Na panelu "Kogeneracijska postrojenja – održivi energetski modeli u praksi" bit će govora o tome kako lokalna postrojenja na bioplin, biomasu i geotermalnu energiju mogu istovremeno stabilizirati mrežu i poduprijeti kružno gospodarstvo, a sama rasprava će se fokusirati na nove modele poticaja i praktične izazove u primjeni održivih tehnologija. Na panelu "Uloga jedinica lokalne samouprave u razvoju OIE" raspravljat će se o tome kako ubrzati izdavanje dozvola, sniziti prepreke i uskladiti prostorne planove jer lokalne jedinice trebaju biti pokretači, a ne kočnice razvoja obnovljivih izvora. Posljednji panel ovogodišnje konferencije jest "Razvoj OIE uz očuvanje prirode i okoliša – praksa, izazovi i rješenja", a stručnjaci će odgovoriti na pitanje kako obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša idu ruku pod ruku, i to kroz primjere integracije tehnologija koje štite ptice, prirodne resurse i staništa, uz prijedloge za brži razvoj u posebno odabranim područjima s manjim ekološkim utjecajem.

Naravno, organizatori su osmislili i prostor za povezivanje u obliku B2B susreta, ali i neformalnih druženja te gala večeri, a prije i svih spomenutih panela na rasporedu su individualne prezentacije stručnjaka.