Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Hrvatska desnica, gladna mučenika, pretvara ubijenog Kirka u ideološki kapital

21.09.2025. u 12:50

Markić godinama proizvodi neprijatelje, od LGBT zajednice do boraca za ljudska prava, i zadnja može govoriti protiv dehumanizacije

Charlie Kirk ubijen je usred dana, naočigled javnosti, i ta je smrt odjeknula daleko izvan američkih granica. Na ljudskoj razini teško je ostati ravnodušan: obitelj lišena muža i oca već je sama po sebi tragedija. No ovaj šok nosi i političku dimenziju: bilo je predvidivo da će Kirkovo mrtvo tijelo postati simbolična valuta na tržištu beskrupuloznih kulturnih ratnika. U takvim se dramama, nažalost, uvijek isprepliću dva nasilja: fizičko, kojim se gasi život, i ono drugo, pretvaranje mrtvih u ideološki kapital.

Ključne riječi
LGBT zajednica Željka Markić desnica Charlie Kirk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-19/HISTORY_SH_130522_93444422.jpg
Premium sadržaj
26
ANALIZA MARINKA JURASIĆA

Kako je Thompson ljevicu približio Tuđmanu: Nekoć su ga nazivali i zločincem, a sada koriste njegove stavove

Od koncerta Marka Perkovića Thompsona svjedočimo retuđmanizaciji na ljevici. Taj je koncert svojim dimenzijama, simbolikom, ali i provokativnim likovanjem u stilu "ljevica na aparatima" neke iskreno zabrinuo, a što su onda kreatori mišljenja i politička elita koristili za predimenzionirane dijagnoze političkog stanja u zemlji i pretjerane reakcije u cilju okupljanja ljevice

Učitaj još