Hrvatska desnica, gladna mučenika, pretvara ubijenog Kirka u ideološki kapital

Charlie Kirk ubijen je usred dana, naočigled javnosti, i ta je smrt odjeknula daleko izvan američkih granica. Na ljudskoj razini teško je ostati ravnodušan: obitelj lišena muža i oca već je sama po sebi tragedija. No ovaj šok nosi i političku dimenziju: bilo je predvidivo da će Kirkovo mrtvo tijelo postati simbolična valuta na tržištu beskrupuloznih kulturnih ratnika. U takvim se dramama, nažalost, uvijek isprepliću dva nasilja: fizičko, kojim se gasi život, i ono drugo, pretvaranje mrtvih u ideološki kapital.



