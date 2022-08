Hrvatska budućnost, možda više nego ratna prošlost, ovisi o 'malo dobrih ljudi'

Predsjednik Milanović u zadnje vrijeme često koristi sintagmu "malo dobrih ljudi" kada govori o braniteljima koji su u prvim godinama Domovinskog rata odigrali ključnu ulogu u obrani Hrvatske od srpske agresije.



Time želi istaknuti kako je relativno mali broj onih čiji je doprinos obrani u tim najtežim godinama bio stvarno važan, u odnosu na sve one koji formalno imaju status branitelja ili one koji se danas u svojim privatnim krugovima ili čak javnim busaju u junačka prsa. Predsjednikova izjava ima težinu, njome on, vjerojatno, želi potaknuti veću osjetljivost za razlike u zaslugama u obrani države, koje su se uslijed politizacije nasljeđa Domovinskog rata počele gubiti.